Maestria Blockchain : un nouvel acteur pour encadrer et sécuriser les projets innovants

À l’origine de ce Maestria Blockchain ? La rencontre entre trois hommes férus de projets avant-gardistes : Émilien Ercolani, spécialiste du cadrage technologique, Cédric Dubucq, avocat en droit des affaires, et Prince Ludju, expert des questions de financement. Grâce à leurs savoir-faire complémentaires, les trois fondateurs interviennent à trois niveaux. Ils sécurisent les innovations (via un audit des risques encourus), proposent un encadrement juridique sur mesure et s’assurent de la pertinence technologique et financière du projet. Avec toujours un dénominateur commun : l’utilisation de la blockchain. "C’est un outil qui a plusieurs avantages, explique Émilien Ercolani qui pilote des projets innovants depuis plusieurs années. La transparence, la sécurisation et l’immuabilité des données, la désintermédiation." "C’est une évidence que des projets aussi novateurs soient accompagnés dès le départ sur le plan juridique, afin d’anticiper les nombreuses difficultés que peuvent rencontrer les entrepreneurs", affirme de son côté l’avocat Cédric Dubucq.

Si la société a vu le jour en 2021, elle accompagne d’ores et déjà plusieurs entreprises – principalement des PME et des TPE – dans divers secteurs de l’univers financier ou juridique (notaires, avocats, greffiers et autres professions réglementées). Mais aussi des sociétés spécialisées dans les technologies de l’information et de la communication ou encore des acteurs du monde culturel. Maestria Blockchain a notamment accompagné la société Artrade dans le cadre de sa création de place de marché permettant aux internautes d’acheter, de partager et de collectionner des NFT (sorte de jeton cryptographique qui représente un objet numérique tel qu'une image, une vidéo, un fichier audio, auquel est rattachée une identité numérique). "Nous avons réalisé l’intégralité du projet, précise Émilien Ercolani. Le cadrage technologique, juridique et financier." Prometteur.

C.C