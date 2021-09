Maddy Keynote 2021 à grand Control

La Maddy Keynote, sommet de l’innovation tricolore créé en 2015, se tiendra mardi 14 septembre prochain. Cette année, l’événement sera plus intimiste mais aussi plus ambitieux que les années précédentes.

Une poignée d’invités pourront échanger en live et assister aux coulisses de l’événement à Ground Control, tiers lieu libre et curieux situé dans le 12ème arrondissement de Paris, tandis que sur la scène principale, de nombreuses personnalités se succéderont pour partager leur vision du monde et des futurs souhaitables qu’ils aimeraient dessiner.

Parmi les speakers attendus :

- Océan, comédien, réalisateur et humoriste,

- Lucie Ronfaut, journaliste et autrice du livre « Les règles du jeu »,

- Jean-Louis Etienne, médecin et explorateur polaire,

- Jézabel Couppey-Soubeyran, économiste, maîtresse de conférences et autrice,

- Thomas Lilti, auteur, réalisateur et médecin…

Que ce soit sur des thèmes comme la santé et l’IA, l’économie de la flemme, la cybersécurité ou encore le rapport des citoyens et citoyennes aux médias…les différents formats proposés à la Maddy Keynote visent à plonger les visiteurs, présents physiquement ou non, au coeur des évolutions qui agitent la société et à leur donner toute la matière nécessaire pour nourrir leurs réflexions.

Les trois scènes imaginées pour cet événement offriront aux visiteurs une expérience visuelle et sonore unique en live ou en streaming, tout en respectant les enjeux écologiques et environnementaux que les organisateurs se sont fixés en 2021, grâce au recyclage des matériaux et décors utilisés pour l’événement.

Cette année, la Maddy Keynote sera accessible sur invitation uniquement (sous réserve du nombre de places disponibles) et diffusée en ligne.

Découvrez le programme