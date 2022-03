M. Savary (BCA Research) : "Il y aura un ralentissement économique à court terme"

Quels sont les incidences économiques à court terme des actes russes pour les économies européennes ?

Mathieu Savary. Actuellement il y a un manque de clarté. Mais ce que nous pouvons dire de manière certaine c’est que l’inflation pourrait durer plus que prévu, accélérée par la remontée des prix de l’énergie. De plus, nous pensons qu’il y aura un ralentissement économique à court terme.

Quelles pourraient-être les conséquences économiques d’une exclusion de la Russie du système Swift ?

Les Américains, les Britanniques et les Français exerçaient une pression sur les Belges et sur les Allemands pour exclure le Russie du système Swift. Maintenant que cela est partiellement fait, le commerce avec la Russie va se compliquer. Cependant, suffisamment de banques russes restent inscrites au système, ce qui pour le moment limite l’impact sur l’approvisionnement européen en énergie. Mais la situation est fluide et il est toujours possible que toutes les banques russes soient ultimement exclues de SWIFT. Donc, le danger de crise énergétique étant toujours présent, il existe un réel risque de récession.

Comment protéger son portefeuille de l'incertitude qui règne sur les marchés ?

Chez BCA Research, nous mettons en avant les couvertures sous-jacentes avec des options et des futures. De plus, nous sommes défensifs sur l'euro, et pensons intéressant de vendre cette monnaie contre du franc suisse et du yen car ces devises profitent de la remontée des taux. En outre, se réfugier vers des valeurs défensives est attrayant, l’or par exemple. Les "utilities" seront fortement impactées par le prix du gaz naturel, c’est pourquoi nous nous montrons défensifs envers ces valeurs.

Avez-vous observé quelques opportunités d’investissement au travers de cette crise ?

Concernant l’énergie, nous pourrions penser que le prix du pétrole ne va cesser de s’accroître, mais sa hausse récente a été surestimé et la prime de risque va finir par diminuer. Par ailleurs, des pays comme l’Arabie saoudite vont augmenter leurs productions en réitérant qu’ils sont des fournisseurs fiables et ainsi faire diminuer les prix de cette ressource. Sur les dix-huit prochains mois, les pays européens ne peuvent que continuer d’importer. C’est pourquoi les investissements en énergies renouvelables devraient s’accélérer en vue d’améliorer l’indépendance de ces économies. Ainsi, toutes les valeurs en lien avec le nucléaire et les énergies renouvelables sont intéressantes.

Propos recueillis par Clément Redon