M&G Real Estate acquiert l'immeuble "Rio" auprès d'Ardian pour 271 millions d'euros

Réalisée auprès d’Ardian, cette transaction a été opérée pour le compte du fonds core paneuropéen, M&G European Property Fund, conformément à ses objectifs à long terme de renforcer son exposition à la France.

Prime au climat

Cet actif de 8 676 m² a été récemment transformé pour en faire l’un des immeubles de bureaux parmi les plus vertueux de Paris. Classé "Excellent" au regard de la certification BREEAM et de la certification HQE, l’immeuble a également obtenu les labels Wiredscore Platinum et Effinergie. Ses émissions de CO 2 sont en ligne avec l’Accord de Paris sur le climat. L’actif offre une grande luminosité naturelle, des balcons spacieux sur plusieurs étages, ainsi qu’une terrasse accessible et un rooftop qui assurent des points de vue imprenables sur Paris et le Parc Monceau. Le premier sous-sol du bâtiment abrite une série de services haut de gamme, notamment un auditorium, un restaurant et un fitness. L’immeuble est entièrement loué à des locataires de grande qualité, notamment un cabinet d’avocats, des banques d’affaires et des fonds de private equity. Pour cette transaction, M&G Real Estate a été conseillé par les équipes de Ashurst et l’étude notariale Flusin.

Suite à cette acquisition, Antonin Prade, Directeur des Investissements pour la France, déclare : "Dans un contexte de marché incertain marqué par des pressions inflationnistes, il convient d’être encore plus discipliné, avec comme impératif de choisir des immeubles à qui leur qualité technique et environnementale ainsi que leur localisation permet de transmettre à leurs clients – les locataires – la hausse actuelle des prix et des coûts."

Dimitri Doublet, director au sein de l’équipe de gestion du fonds, ajoute : "Cet immeuble premium vient compléter notre portefeuille existant de bureaux parisiens et illustre parfaitement notre volonté de nous 2 Folio running header concentrer sur des plus gros volumes d’investissement, en phase avec la taille du fonds, dans les villes européennes dynamiques où la demande locative demeure soutenue. Les critères ESG sont une composante majeure de nos décisions d’investissement et cet actif, parmi les plus performants de sa catégorie à Paris témoigne de notre engagement à respecter les normes environnementales les plus élevées, une condition désormais essentielle pour les investisseurs et les locataires".

Enfin, Omar Fjer, managing director au sein de l’équipe Real Estate d’Ardian, conclut : "L’immeuble Rio est une référence dans un quartier très prisé de Paris, qui a connu une demande croissante en bureaux de qualité ces derniers mois. La restructuration de grande qualité et les certifications environnementales ambitieuses obtenues ont naturellement attiré des locataires prestigieux. Nous sommes ravis que cet immeuble fasse partie du portefeuille de M&G pour sa prochaine étape de développement."

Fonds paneuropéen

Le fonds M&G European Property Fund a été lancé en 2006 avec pour mandat d’investir dans un portefeuille diversifié d’actifs de grande qualité sur les marchés bien établis d’Europe continentale. Grâce à l’appui d’équipes présentes sur huit marchés, dont la France, le fonds gère désormais 5,2 milliards d’euros. Il a récemment célébré son 15ème anniversaire en s’étant vu attribuer sa meilleure note jamais obtenue par le GRESB (organisme mondial de référence en matière d’évaluation de la performance ESG des actifs réels) et en enregistrant une collecte record de 524 millions d’euros entre janvier et mars cette année auprès de clients en Europe et en Asie. M&G Real Estate fait partie de la division de gestion d’actifs privés et alternatifs (plus de 85 milliards d’euros sous gestion) de M&G plc.

