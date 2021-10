M. Castano (Technip) : "L’entreprise reconnaît que le travail à distance fonctionne"

Décideurs. Comment définiriez-vous la nouvelle dynamique de l’entreprise, Technip Energies ?

Magali Castano. Nous avons créé une nouvelle entreprise – tout de suite après la crise sanitaire – qui a fait son entrée en Bourse le 16 février 2021. Nous l’avons nommée Technip Energies car Technip est le nom historique du groupe : il représente soixante ans d’histoire. Conserver ce nom était important pour apprivoiser au mieux cette nouvelle identité. L’appellation "Energies" représente le futur et notre inscription dans la transition énergétique. La mise en place de la nouvelle dynamique de l’entreprise s’est faite de façon collaborative. En effet, nous avons demandé à tous nos salariés dans quelle optique ils souhaitaient voir cette nouvelle société s’inscrire et se dessiner dans l’avenir. Pour ce faire, des workshops ont été organisés et nous avons orchestré des interviews de leaders et de managers. Nous souhaitions disposer d’une vision la plus large possible. Toutes nos équipes ont été mobilisées ; il nous a fallu définir la mission de l’entreprise. Très vite, Technip Energies a été surnommé "Ten", qui est notre manière d’exprimer notre appropriation ! Ce beau symbole montre à quel point le sentiment d’appartenance de nos salariés à la nouvelle organisation est grand et fort.

Autour de quel projet les collaborateurs se sont-ils remobilisés ?

Nos collaborateurs se mobilisent surtout autour de notre projet de déménagement, dans un bâtiment éco-responsable. À ce sujet, nous avons à nouveau sollicité tous nos salariés. Chacun était légitime de partager ses expériences et idées. Une grande enquête interne a été menée : nos collaborateurs ont ainsi pu s’exprimer sur leurs manières de travailler au bureau. De plus, les aménagements intérieurs ont été conçus sous la supervision de nos salariés. Nous avons misé sur des espaces plus ouverts, comme ils le souhaitaient, afin de favoriser échange et collaboration.

Qu’espérez-vous de ce déménagement ?

Il est vrai que la création de ce nouveau bâtiment a accéléré notre transformation vers la flexibilité du travail. Les bureaux sont construits de façon à faciliter la collaboration et l’échange. Cela fait partie de l’ADN de Technip Energies et s’inscrit dans notre culture. Pour nos collaborateurs, cet immeuble est une vraie fierté. Nous espérons booster la motivation et l’engagement de nos salariés.

Dans ce cadre, un accord avec les partenaires sociaux a-t-il été signé ?

Non, aucun accord spécifique concernant le déménagement n’a été signé. Néanmoins, les instances représentatives du personnel (IRP) ont été très impliquées et, bien entendu font partie intégrante du projet. L’information et la consultation ont commencé en 2017 et des groupes de travail ont été créés. Les partenaires sociaux ont réalisé des visites sur site pour suivre la construction et les aménagements, et toutes leurs interrogations et inquiétudes ont été prises en compte. Un programme d’accompagnement des managers a même été mis en place. En revanche, nous avons un autre projet en cours, relatif aux conditions de travail. En effet, un accord sur le télétravail va bientôt être signé car l’entreprise reconnaît que le travail à distance fonctionne.

Propos recueillis par Roxane Croisier