Lyvéas Avocats naît de la fusion de deux cabinets franciliens

D’un côté, Leport & Associés implanté à Versailles. De l’autre, Feugas Avocats présent dans les Yvelines. Après plus de trente-cinq ans d’existence, les cabinets s’unissent et deviennent Lyvéas Avocats. Ensemble, ils comptent près d’une trentaine de professionnels, dont treize associés, désormais répartis dans les bureaux de Versailles et de Mantes-la-Jolie et qui proposent une offre de services globale à leurs clients en les accompagnant lors des moments clés de leurs activités : création de sociétés et suivi juridique, croissance externe, cession d’entreprise et restructuration, résolution des litiges… Offre de services à laquelle s’ajoute un savoir-faire en droit des entreprises en difficulté, en fiscalité, en droit commercial, en relations sociales, en droit du travail et en immobilier. Lyvéas Avocats conseille également sa clientèle en droit patrimonial, droit de la famille, dommages corporels, droit des assurances et responsabilité civile.

Comme une évidence

Deux ans. C’est le temps qu’il a fallu aux associés pour réaliser cette opération de rapprochement. Un temps précieux qui leur a permis de mieux se connaître, d’échanger et d’apprécier comment fonctionnait chaque cabinet. Cette fusion traduit avant tout la volonté des avocats de fournir à leurs clients un service juridique complet. "Ces derniers nous sollicitaient pour certains dossiers hors de nos domaines de compétence, nous devions alors les renvoyer vers d’autres cabinets, explique Catherine Auzenat, associée chez Feugas Avocats, un cabinet tourné avant tout vers le corporate et tax. La fusion nous permet aujourd’hui de répondre à l’ensemble de leurs attentes et de les accompagner sur toutes leurs activités grâce à la complémentarité des spécialités présentes chez nos associés de Leport & Associés."

Les associés de Feugas n'ont pas directement pensé à fusionner avec un autre cabinet d'avocats. Ils ont d'abord songé à créer une société rassemblant avocats et experts-comptables. Une option rendue possible par la loi Macron du 6 août 2015 que n’ont pas choisie les associés, prudents sur le sujet : "L’interprofessionnalité n’est pas toujours adaptée à la profession d’avocat et à l’indépendance qui caractérise la profession. Ce modèle d’association a des avantages, mais ne permet pas d’avoir une démarche susceptible de répondre à l’ensemble des besoins de nos clients", analyse Nicolas Cercuel. Quand les associés de Feugas ont, plus tard, rencontré ceux de Leport & Associés, l'idée d'une fusion est apparue comme une évidence. L’un et l’autre ayant le même type de clients et un faible risque de conflits d’intérêts du fait de leur implantation sur des territoires différents, aucun frein n’a été identifié a priori.

Une clientèle de PME

En deux ans, les associés de Lyvéas Avocats ont pris le temps de faire le point sur leurs objectifs. "Nous avons des relations de grande fidélité et qui s’inscrivent dans la durée avec nos clients", rapporte Benoit Leport. Présentes depuis plus de trente ans sur la place, les deux enseignes ont eu l’occasion d’accompagner plusieurs acteurs dans le lancement de leur activité jusqu’à la transmission de celle-ci. Une constante que les trois associés interrogés espèrent maintenir : "Il s’agit de l’ADN commun des deux cabinets." Et pour garder cette proximité, l’idée, pour Lyvéas, est donc de conserver une structure dont la taille corresponde à sa clientèle, principalement composée de PME.

Avec le départ à la retraite de Benoit Leport à la fin de l’année 2022, "l’objectif à court terme est la transmission de ses clients. Sans cela, nous ne pouvons pas préparer l’avenir", indique les deux autres associés Nicolas Cercuel et Catherine Auzenat. Leur volonté étant de ne pas mettre en péril ce qui a déjà été construit et de faire les choses dans l’ordre. Grandir en attirant de nouveaux talents ? Oui. Mais pas à tout prix. Les associés veulent avant tout assurer la satisfaction de la clientèle en se concentrant d’abord sur cette opération de rapprochement. Pour autant, ils n’écartent pas, après cette étape, la possibilité de renforcer leur présence à Paris où le cabinet possède déjà une adresse.

Anaëlle Demolin