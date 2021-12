Lydia réalise une série C de 100 millions de dollars et devient une licorne

La start-up Lydia, l’une des plateformes de services financiers mobiles leaders en Europe, vient de réaliser un tour de table de 103 millions de dollars. L’occasion pour Echo Street Capital Management et Dragoneer Investment Group, deux fonds d’investissements américains, d’entrer au capital de la fintech en participant à ce financement aux côtés d’investisseurs historiques dont Founders Future, Tencent et Accel Partners.

Cette série C de 103 millions de dollars, qui porte à 225 millions d’euros la somme totale des fonds levés par la start-up depuis 2013, lui permet d’atteindre une valorisation supérieure à 1 milliard de dollars. En décembre 2020, Lydia avait signé une levée de fonds record dans le secteur des fintech avec un montant de 112 millions d’euros [détrônée depuis par l’insurtech Alan et son tour de table de 185 millions d’euros en avril dernier, Ndlr].

Devenir le compte principal de 10 millions d’utilisateurs en Europe d’ici 2025

L’opération vise à permettre à la plateforme de paiement d’accélérer la commercialisation de nouveaux services. L’entreprise, qui dispose à ce jour d’une base d’environ 5 millions d’utilisateurs, dont 2 millions en France, compte également passer à l’échelle en doublant leur nombre en Europe d’ici à 2025. Dans cette optique, la pépite française projette d’embaucher 160 personnes dès 2022, et au total près de 800 talents au cours des trois prochaines années. Cyril Chiche, président et cofondateur de Lydia, se réjouit de cette levée de fonds qu’il considère comme « un nouveau symbole du dynamisme remarquable de l’écosystème tech français et un signe fort de sa capacité à créer dans les années à venir un nombre significatif de champions internationaux ».

Laurier John-Pierce Ngombe