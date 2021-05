LVMH recompose son département juridique

À compter du 3 mai prochain, le leader mondial du luxe LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton adoptera une nouvelle organisation au sein de son département juridique. Ce renouveau intervient après le retrait de Bernard Kuhn, qui a assuré pendant trente ans la fonction de directeur juridique et conserve aujourd’hui son rôle de secrétaire du conseil d’administration du groupe.

Caroline Bergeron Plantefève, actuellement directrice juridique adjointe, prendra ainsi la fonction de directrice juridique du groupe. Diplômée de l’IEP de Paris, de HEC et titulaire d’un DESS en fiscalité internationale, elle a commencé sa carrière comme avocate au sein du cabinet Siméon & Associés en 1994, avant de rejoindre la direction juridique de LVMH en 1996. Elle exerce d’abord en tant que juriste en droit des affaires, avant de devenir responsable du pôle corporate finance en 2001. En 2003, elle prend la fonction de directrice juridique adjointe groupe, ce que lui permet d’intervenir sur toutes les problématiques liées au développement du groupe : les sujets de M&A, de private equity, de droit financier, de concurrence, des contrats, d’immobilier ou encore des nouvelles technologies. Elle a ainsi travaillé en interaction avec la direction financière groupe, la direction de la stratégie ainsi que la direction générale.

Jérôme Sibille est quant à lui nommé directeur administration générale et affaires juridiques de LVMH. Dans le cadre de ses fonctions, il reportera directement à Bernard Arnault, président-directeur général du groupe et pilotera l’ensemble des sujets juridiques avec Caroline Bergeron-Plantefève, qui lui est rattachée dans ses nouvelles fonctions de directrice juridique. Il coordonnera notamment les directions juridiques, corporate et affaires, éthique et compliance, sécurité des personnes et des actifs de LVMH et assurera le management de ces différents pôles au niveau du groupe et de ses maisons. Jérôme Sibille sera enfin amené à intervenir sur les dossiers stratégiques de la société, notamment ceux relatifs à son développement. Titulaire d’un DESS-DJCE de l’université de Nancy et d’un DEA de l’université Paris la Sorbonne, il a commencé sa carrière comme avocat au sein du cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer à Paris, avant de rejoindre le cabinet Davis Polk & Wardwell. Avocat au barreau de Paris, sa pratique est axée sur les opérations de fusions-acquisitions et les contentieux qui en découlent. Il a également assuré des fonctions d’enseignement à l’université de Nancy et de Paris Dauphine.

Marine Calvo