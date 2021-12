Luc Barnaud (BPCE) : de la data à l'échelle industrielle

Polytechnicien passé par Telecom ParisTech, Luc Barnaud a occupé pendant 17 ans différents postes au sein du groupe Orange, avant de se lancer, en 2017, dans un nouveau challenge chez Natixis. Nommé Chief Digital and Technology Officer, et promu au Comité exécutif un an plus tard, il continue de gravir les échelons en 2020 en devenant Chief Data Officer du groupe BPCE. À nouveaux dirigeants, nouvelles orientations pour la banque qui renforce alors son dispositif digital en mettant sur pied une direction Innovation, Data et Digital autour de trois pôles : l'innovation, le Digital Client, et la data/intelligence artificielle. C'est de ce dernier dont hérite Luc Barnaud, avec plusieurs missions : développer les usages de la data au bénéfice des clients et des différents métiers de la banque ; mettre à disposition des équipes IT une « factory » où sont mutualisés des socles technologiques destinés à en faciliter l'usage ; et, enfin, organiser une filière data transverse aux différentes organisations afin de délivrer un impact global sur l'activité de la BPCE.

Au quotidien, Luc Barnaud souligne l'importance d'une vision industrielle de la data : « Il faut éviter le piège de rester à la périphérie, de faire des sujets R&D secondaires. Et accepter de se mettre en déséquilibre pour être vraiment au cœur du sujet », insiste-t-il, en soulignant aussi l'importance d'une méthodologie robuste, afin d'assurer aux millions de clients, qui gèrent des milliards de transactions, un système sans faille. Dans ce monde de la banque qui génère chaque jour énormément de data, l'assurance qualité est aussi prioritaire pour Luc Barnaud, qui veille chaque jour à la maîtrise des processus d'acquisition, de collecte, de contrôle et finalement d'usage. Un travail complété par celui des deux autres pôles, avec l’approche Digital Inside de Yves Tyrode, directeur général Innovation, Data et Digital, qui vise à passer d’une logique de vente de produits à une logique de moments de vie en développant des stratégies de marketing prédictif afin d’accompagner les clients au plus près de leurs besoins.