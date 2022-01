LPA-CGR Avocats se renforce en financement immobilier

En ce début d’année 2022, LPA-CGR Avocats continue de miser sur le financement immobilier. L’équipe consacrée à ce domaine se dote en effet d’un troisième associé avec l’arrivée de Thomas Ehrecke qui succède à celle de Hassan Javanshir en novembre dernier. Il apporte au département immobilier sa solide connaissance du marché en financement mais également sa maîtrise des dossiers transfrontaliers. Dans ce mouvement, l’avocat est accompagné de la collaboratrice Pauline Ducousso.

Thomas Ehrecke conseille des banques, des investisseurs et des fonds en financement immobilier dans le cadre d’opérations en France et à l’étranger. Intervenant en matière d’origination, de restructuration, ainsi que de cession et acquisition de dettes immobilières, il dispose également de compétences en financement d'acquisition et en corporate finance. L’avocat d’origine allemande devrait participer au développement de l’axe franco-allemand de LPA-CGR Avocats qui dispose d’un german desk à Paris. Membre du barreau de Paris depuis 2012 et rechtsanwalt au barreau de Francfort depuis 2008, Thomas Ehrecke a commencé sa carrière d’avocat chez GGV Avocats avant de rejoindre Ashurst en 2012 où il avait été nommé counsel en 2019. Diplômé du premier et du deuxième examen d’État en droit ainsi que d’un doctorat en droit de l’université de la Sarre en Allemagne, il est aussi titulaire d’un LL.M. en international business law de l’université d’Exeter en Grande-Bretagne.

Léna Fernandes