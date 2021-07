Sidonie Fraîche-Dupeyrat reste à la tête de LPA-CGR

Lors de leur dernière assemblée générale, 43 associés de l’enseigne française LPA-CGR Avocats se sont prononcés afin de renouveler les organes de gouvernance. À l’issue de ce vote, les trois membres du directoire, Sidonie Fraîche-Dupeyrat, la présidente, ainsi que Martine Blanck-Dap et Bertrand Galvez, les directeurs, sont réélus pour un second mandat d’une durée de deux ans. Les associés François-Régis Fabre-Falret, Frédéric Bailly et Raphaël Chantelot ont été choisis pour constituer le comex du cabinet, aux côtés de trois autres associés.

Après deux années bouleversées par la crise sanitaire, l’anticipation de l’évolution du métier d’avocat est au cœur de la stratégie que l’enseigne française déploiera sur dix ans. Orienté vers la poursuite de la transformation numérique et le développement à l’international, ce plan d’action défini par le comex a pour objectif d’appréhender les besoins de la clientèle du cabinet ainsi que de renforcer et de diversifier l’offre qu’il propose. Concrétisant ses ambitions, LPA-CGR Avocats a promu trois associés, en a accueilli un nouveau et a nommé deux counsels depuis le début de l’année.

Léna Fernandes