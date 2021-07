LPA-CGR Avocats muscle ses équipes

Cabinet d’affaires français d’envergure international, LPA-CGR Avocats réunit plus de 230 avocats et professionnels du droit répartis au sein de ses 13 bureaux dans le monde. À Paris, il renforce ses départements droit de l’environnement et droit fiscal avec les promotions de Sarah Becker et Sarah Kesy en qualité de counsels. Le nombre des avocats exerçant sous ce titre s'élève ainsi à 15.

Inscrite au barreau de Paris depuis 2013, Sarah Becker accompagne une clientèle essentiellement industrielle en droit de l’environnement. Elle intervient notamment dans des affaires de sites et de sols pollués, pour les questions réglementaires et dans le cadre de contentieux devant les juridictions civiles et pénales. L’avocate a développé un savoir-faire spécifique concernant la gestion de crises environnementales, en droit pénal de l’environnement et lié aux aspects environnementaux des opérations de fusions-acquisitions. Avant de rejoindre LPA-CGR Avocats en 2015, elle a exercé deux ans chez Gide Loyrette Nouel. Titulaire d’un double diplôme en droit économique européen déviré par Sciences Po Paris et l’université de Strasbourg, Sarah Becker possède également un master 2 en droit de l’environnement de l’université Panthéon-Assas et de la Sorbonne. Elle est aussi cofondatrice et membre du comex de la Fondation des femmes et présidente de l’association de soutien à cette même fondation.

Sarah Kesy est, elle, une experte de la fiscalité immobilière. Elle conseille ses clients français et étrangers lors de l’acquisition ou la cession de sociétés, d’actifs et de portefeuilles immobiliers ainsi que pour la structuration de véhicules d’investissement réglementés. Intervenant dans le cadre opérations de restructuration et d’externalisation de patrimoine immobilier, elle traite également la gestion fiscale quotidienne des investissements, notamment en matière de TVA appliquée à l’immobilier. Avocate au barreau de parisien depuis 2012, elle a commencé sa carrière chez Baker McKenzie puis a intégré Fairway Avocats en 2015 avant de rejoindre LPA-CGR Avocats en 2017. Titulaire d’un master 2 en droit fiscal de l’université Panthéon-Assas, elle est membre de l’Institut des avocats conseils fiscaux.

Léna Fernandes