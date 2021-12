Loucif + Co : nouveau cabinet d’affaires basé à Alger

Après avoir exercé pour de grands cabinets anglo-saxons et français, Rym Loucif lance sa propre structure Loucif + Co et s’implante à Alger en Algérie, son pays d’origine où elle est revenue s’installer il y a plus de dix ans. Son offre combine ainsi une offre de conseils juridiques en droit des affaires avec une connaissance du marché algérien et de ses aspects stratégiques et culturels. Elle intervient notamment dans les secteurs réglementés de l’énergie, de l’industrie pharmaceutique ou encore des infrastructures.

Admise au barreau de Paris depuis 2006, Rym Loucif est une experte du droit des affaires algérien. Elle accompagne de grands groupes internationaux lors d'opérations transfrontalières de fusion, d'acquisition, de mise en place de joint-ventures ainsi qu’en matière en droit de la concurrence. Ayant développé des compétences spécifiques au secteur de l’énergie, notamment pétrolier et gazier, l’avocate intervient sur les points transactionnels et réglementaires de projets relatifs à ce domaine. Parallèlement, Rym Loucif est également experte auprès de l’OCDE, dans le cadre du programme UE-OCDE sur la promotion de l’investissement en Méditerranée. Avant de créer Loucif + Co, elle a exercé à Paris pour Willkie Farr & Gallagher et Gibson Dunn & Crutcher, puis en Algérie pour Gide Loyrette Nouel et LPA-CGR où elle était jusqu’alors associée. Titulaire d’un DESS et d’un Magistère de juriste d’affaires / DJCE de l’université Panthéon-Assas, elle est également diplômée postgraduate diploma en droit de la concurrence européen du King’s College à Londres.

Léna Fernandes