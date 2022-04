Lombard Baratelli Astolfe & Associés promeut deux avocates

2022 sera l’année du développement pour Lombard Baratelli Astolfe & Associés. Alors qu’il vient d’annoncer la future ouverture de deux nouvelles antennes à Nice et à Marseille, le cabinet d’affaires promeut deux avocates au sein de son équipe. Vanessa De Abreu devient ainsi la cinquième associée de l’enseigne aux côtés d’Olivier Baratelli, de Céline Astolfe, de Marie Courpied-Baratelli et de Christophe Rélu. Coralie Lartigue accède, elle, au rang de counsel.

Membre du barreau de Paris depuis 2011, Vanessa De Abreu est spécialisée en droit du travail et en droit de la sécurité sociale. Elle intervient notamment dans le cadre de contentieux prud’homaux, en matière de relations collectives et de conseils aux ressources humaines. Elle est titulaire d’une maîtrise de droit privé, mention droit social de l’université Panthéon Sorbonne. De son côté, Coralie Lartigue accompagne ses clients en droit civil, dans le cadre de procédures civiles et commerciales, de contentieux de la redevabilité pécuniaire des dirigeants ou encore de problématiques de copropriété et de RSE. Inscrite au barreau parisien en 2016, elle exerce pour Lombard Baratelli Astolfe & Associés depuis cette date. Coralie Lartigue est diplômée d’un LLM en corporate and commercial law de la Bond University en Australie, d’un master 2 de juriste d’affaires de l’université Paris Descartes ainsi que d’une double maîtrise en droit des affaires et gestion d’entreprise par l’université Panthéon Sorbonne.

Léna Fernandes