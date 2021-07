Loi & Stratégies : une vision business du droit

Au moment de nommer son cabinet, Nicolas Genty n’a pas choisi d’utiliser son propre nom, mais plutôt d’associer deux mots pour lui conférer une identité propre : "Ma vison de la mission d’un avocat est, selon moi, d’arriver à transformer les contraintes juridiques en sources de développement et de stratégies pour les entreprises". C’est donc tout naturellement qu’il a baptisé sa structure "Loi & Stratégies".

Auparavant, Nicolas Genty exerçait au sein de grandes structures : chez EY de 1998 à 2003 comme avocat collaborateur tout d’abord puis comme associé du département contrat, concurrence et distribution, avant de rejoindre Fidal en septembre 2003 en qualité d’associé, où il restera près de douze années. Après un retour chez EY en 2015, où il restera jusqu’en 2019, sa volonté d’indépendance finit par prendre le dessus. "Exercer dans une structure à taille humaine me paraissait davantage adapté pour le type de dossiers que je traitais, afin de mettre en œuvre des plans d’action rapides et éviter ainsi une certaine obsolescence des dossiers." Implantée à Paris et à Lille, la structure réunit autour de Nicolas Genty une équipe historique de trois avocats collaborateurs, qui vient tout récemment de s’agrandir.

Gérer les relations contractuelles complexes

Le positionnement de Loi & Stratégies s’axe sur les pratiques historiques de son fondateur : le droit des contrats, de la concurrence, de la distribution et de la consommation, soit "les matières qui recouvrent toute l’organisation contractuelle complexe d’une entreprise, synthétise Nicolas Genty. Nous intervenons beaucoup dans la gestion des relations entre fournisseurs et distributeurs. Les problématiques auxquelles ils sont confrontés mobilisent les trois matières." La majeure partie de l’activité du cabinet se concentre ainsi sur du conseil : "Nous alertons toujours nos clients sur ce que peut engendrer le contentieux. Si possible, nous les orientons vers la médiation." Ce qui n’empêche pas le fondateur et son équipe de représenter des entreprises dans des affaires d’entente devant les régulateurs comme l’Autorité de la concurrence française et l’Autorité de concurrence de la Nouvelle-Calédonie.

Parmi ses clients, la structure compte de nombreuses entreprises françaises et étrangères, que ses avocats accompagnent dans leurs relations commerciales en France : des grands groupes, des PME, mais aussi des start-up de secteurs variés comme ceux de la grande consommation, du luxe, des technologies et depuis peu, de l’industrie pharmaceutique et de la santé grâce à l’arrivée d’Adélaïde Robardey. Le cabinet accompagne également des organisations professionnelles sur des questions relevant du droit de la concurrence. "Nous intervenons sur des dossiers très variés : la négociation de contrats commerciaux, de contrats internationaux de fabrication, dans la défense de réseaux mondiaux ou européens de distribution sélective, dans la vérification de la régularité d’opérations de publicité et de promotion des ventes, à la mise en place de contrats tripartites ou encore dans la construction d’un réseau de franchise", cite l’avocat. Face aux nouvelles réglementations, notamment celles touchant au secteur alimentaire, le cabinet accompagne ses clients pour anticiper l’entrée en vigueur d’une prochaine loi. Pour Nicolas Genty, conseiller revient aussi à former, raison pour laquelle il a participé à la mise en place d’un organisme de formation consacré aux relations entre fournisseurs et clients pour des questions contractuelles, de concurrence et de distribution notamment.

Le legalbot Églantine

Avec les récentes arrivées d’Adélaïde Robardey et Marion Lautar, collaboratrices, Loi & Stratégies a renforcé ses compétences. Nicolas Genty reste cependant certain d’une chose : l’effectif de sa structure ne dépassera pas une dizaine de personnes, "ce qui nous permet de traiter nos dossiers comme des projets, et d’être réactifs", explique-t-il. L’associé fondateur ne reste cependant pas fermé au déploiement de l’offre de son cabinet vers d’autres matières complémentaires aux siennes si les besoins se font ressentir. Poursuivant toujours l’objectif de faciliter la maîtrise de la réglementation par ses clients, Loi & Stratégies s’est par ailleurs associé avec Just Lab pour lancer le legalbot Églantine, au service des juristes et commerciaux. "La réglementation ne cesse de se complexifier, nous devons faciliter autant que possible les relations commerciales de nos clients", conclut l’associé fondateur.

Marine Calvo