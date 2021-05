Locafrique : une société de confiance

Genèse et vie de Locafrique

L’entité Locafrique SA a vu le jour il y a plus de 40 ans, en tant qu’établissement de crédit, avec le soutien de la Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest. Au fil de son développement, elle a connu des épisodes majeurs, comme l’orientation intégralement sénégalaise de son actionnariat, et son ouverture aux marchés agricoles dans les années 2010.

Parallèlement à ce renforcement de son inclinaison pour le monde industriel, l’entreprise n’a cessé de chercher à entretenir des liens plus étroits avec sa clientèle de particuliers. Une démarche qui l’a conduite à l’ouverture d’une agence dédiée à la rencontre physique avec ses partenaires, et à renforcer les possibilités de financement proposées à ses clients.

Cette longue histoire et le développement naturel de la société ont dessiné le double visage qu’arbore la compagnie aujourd’hui. Un accompagnement massif des PME d’une part, un partenariat financier avec les particuliers d’autre part.

Le positionnement de l’entreprise

La volonté et la vision de la société semblent articulées autour de trois axes : le développement des petites et moyennes entreprises innovantes, l’aide aux particuliers, et la volonté de renforcer l’attractivité économique du Sénégal. Cette tendance est promise à une accélération dans un avenir proche, puisque Locafrique ambitionne d’être l’établissement financier de référence pour les PME d’ici à 2023. Ce positionnement va de pair avec un paysage sénégalais du monde de l’entreprise en pleine métamorphose : nombre de sociétés du pays ont des objectifs de croissance très ambitieux, et leur accompagnement financier constituera un enjeu crucial durant les années à venir.

Cette inclination s’appuie sur des valeurs que l’entreprise met volontiers en exergue. Parmi elles, la volonté de transparence, la confiance et l’engagement à long terme auprès des partenaires, et le désir d’efficience. Avec, en filigrane, toujours cette idée de valoriser l’innovation et l’inventivité, avec un plan d’actions défini sur-mesure pour le client.

L’accompagnement des particuliers

À destination des particuliers, l’offre principale de l’entreprise est le crédit à la consommation. Le fonctionnement du dispositif est relativement classique et transparent. Sur présentation des justificatifs d’identité, de revenus et de situation bancaire, et après évaluation de la capacité de remboursement de l’emprunteur, le crédit demandé est accordé. À noter qu’outre l’acquisition de biens à des fins récréatives et/ou de confort, le crédit peut également être contracté pour financer des travaux de rénovation ou d’agrandissement. Dans ce cas, le devis ou la facture visée par le prestataire permettra le déblocage des fonds.

Par ailleurs, la société propose à ses clients des solutions de location de véhicule avec option d’achat. Là encore, la formule est connue et éprouvée : le moyen de locomotion est mis à disposition en échange d’un loyer, et cette location pourra se muer en acquisition définitive au terme d’un délai défini contractuellement.

L’accompagnement des PME

Il s’agit là du cœur de métier de Locafrique. La vocation première de la compagnie est de favoriser le développement des petites et moyennes entreprises sénégalaises, et disposent pour ce faire de plusieurs dispositifs de financement.

Parmi eux, le crédit-bail. Ce système est spécifiquement conçu pour les entreprises ayant un besoin pressant de renouveler leur matériel ou d’investir dans de nouveaux équipements, sans pour autant disposer des fonds nécessaires. Locafrique achète le matériel, et le met à disposition de la société par le biais d’une location, avec option d’achat.

Les financements conventionnels prennent quant à eux la forme de crédits à court ou moyen terme. Les crédits à court terme sont remboursables en deux ans, et sont déclinés selon diverses possibilités de remboursement. Il est notamment possible de contracter un prêt directement corrélé à une prestation précise du client, qui restituera la somme parallèlement à l’exécution de ladite prestation et de l’encaissement. Les crédits de moyen terme, plus importants, sont généralement consacrés à l’agrandissement de locaux ou à l’investissement, et sont remboursables sous 60 mois.

Plus sophistiqué, le lease-back permet d’étendre les capacités d’une trésorerie d’entreprise par la cession d’actifs. Concrètement, Locafrique fait l’acquisition d’un certain nombre d’actifs du client, ce qui accroît ses capacités de financement. Parallèlement, le client devient locataire desdits actifs et peut en retrouver la pleine acquisition au terme du contrat.

Locafrique est une entreprise multidécennale résolument moderne et tournée vers l’entreprenariat. Sa double orientation, vers les particuliers, et vers les entreprises clefs de voûte du pays dans les secteurs qui comptent (l’agriculture, le bâtiment, les télécommunications, le transport et le bâtiment…) contribue indubitablement au dynamisme actuel de l’État sénégalien. Sa trajectoire devrait être particulièrement intéressante à suivre dans les années à venir.