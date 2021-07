LMT Avocats nomme une nouvelle associée en santé et pharma

Cabinet indépendant, LMT Avocats réunit une quarantaine de professionnels du droit installés à Paris. L’équipe compte désormais une associée de plus au sein de son département santé et pharma avec la cooptation de Ghislaine Issenhuth. Cette association s’inscrit dans la stratégie de développement que l’enseigne développe depuis plusieurs années.

Exerçant chez LMT Avocats depuis 2013, Ghislaine Issenhuth intervient auprès des industriels, des fabricants, des laboratoires, des compagnies d’assurance et des établissements du secteur de la santé. Elle les conseille dans la gestion de leurs problématiques concernant notamment l’aspect réglementaire des produits de santé, la réglementation des essais cliniques et l’e-santé. Elle représente aussi sa clientèle devant les juridictions administratives, dans le cadre de procédures amiables ou judiciaires liées à la responsabilité des produits défectueux ainsi que lors d’actions en concurrence déloyale devant les juridictions consulaires. Avant d’exercer en tant qu’avocate pour LMT Avocats, Ghislaine Issenhuth a été chargée d’étude pour l’Unesco et l’OMS puis juriste pour l’université de Genève ainsi que pour la société de gestion Tailor Capital. Elle est également membre du Comité de protection des personnes Île-de-France V et du Comité de déontovigilance et d’éthique des entreprises du médicament. Titulaire d’un DEA en droit privé général de l’université Panthéon-Assas, d’un DESS en droit des biotechnologies de l’université de Saint-Quentin-en-Yvelines, elle est aussi diplômée d’un doctorat en droit de la santé par l’université de Genève.

Léna Fernandes