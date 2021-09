LMT Avocats compte un nouvel of counsel

Après avoir passé plus de quinze années à diriger l’équipe construction de Seban & Associés, au service d’acteurs publics ou de constructeurs dans le cadre de marchés privés (promotion, maître d’œuvre, contrat d’entreprise), Cyril Croix rejoint LMT Avocats. Il y intègre la pratique construction, animée par Joseph Benillouche et Benoît Arnaud, en qualité d’of counsel.

Cyril Croix possède une connaissance aiguisée du droit immobilier, de la construction et des assurances, ce qui lui permet d’intervenir à tous les stades des opérations de construction, aussi bien en conseil qu’en contentieux, pour des acteurs publics ou des constructeurs privés. L’avocat conseille et représente ainsi les intervenants à la construction préalablement au démarrage des travaux ainsi qu’en cours de chantier en cas de difficultés d’exécution et de contentieux financiers notamment. Postérieurement à la réalisation des travaux, il intervient également en cas de mise en œuvre des responsabilités contractuelles ou légales des constructeurs et de réclamations financières, comme les pénalités de retard, le décompte général définitif ou les travaux supplémentaires. Il y a quelques semaines, LMT Avocats avait renforcé à la fois son pôle corporate/M&A et son département consacré aux acteurs des sciences de la vie grâce à l'arrivée Cristian Rawlins.

Marine Calvo