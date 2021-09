LMT Avocats accueille un spécialiste du M&A dans le secteur de la santé

C’est un expert des opérations de fusions-acquisitions, de restructuration et de private equity qui rejoint les rangs de LMT Avocats en cette rentrée 2021. Cristian Rawlins est plus largement un spécialiste de la négociation commerciale et de la gestion des difficultés nées d’une relation contractuelle. Il rejoint l’équipe M&A qui réunit déjà les trois associés : Antoine Lemétais, Arnaud Bourdon et Nathalie Le Bris. Sa présence renforce également le pôle santé/pharma du cabinet lancé par Antoine Lemétais et Olivier Samyn et concrétisé en juillet dernier par la cooptation de Ghislaine Issenhuth, une experte des aspects réglementaires des produits de santé et des contentieux dans la matière. En effet, Cristian Rawlins s’est constitué une clientèle d’industriels du secteur des sciences de la vie pour lesquels il intervient au cours des projets de développement, en France et à l’international, lors des opérations d’acquisition, de cession ou de levée de fonds.

Le nouvel associé rejoint LMT Avocats après huit ans d’exercice chez Duteil Avocats où il était associé. Il est également passé par les départements corporate/M&A de Jeantet (2000-2004) et de Bird & Bird (2004-2012). Diplômé de l’université de droit Paris 5, il est avocat depuis plus de vingt ans. LMT Avocats réunit quinze associés entourés d’une vingtaine de collaborateurs.

Pascale D'Amore