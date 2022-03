LLR LegaL SPE : la société pluriprofessionnelle d’exercice et filiale d’LLR

Fort d’une croissance inédite en Asie et en Europe, fruit de l’intégration en France du cabinet Innovincia, le groupe LLR gravit un nouveau jalon de son développement. Née de l’association de LLR et de Laurence Lebrun, avocate au Barreau de Paris, LLR LegaL SPE est la société pluriprofessionnelle d’exercice et filiale du cabinet LLR. Spécialiste en contrats et propriété intellectuelle Laurence Lebrun a d’abord exercé en qualité de juriste au sein de groupes internationaux industriels ou du secteur des NTIC. Elle rejoint l’équipe contrats du cabinet LLR, avant de prêter serment en décembre 2020.

Grâce à LLR LegaL SPE, le groupe LLR consolide ses expertises, et peut dès à présent faire bénéficier ses clients de l’interprofessionnalité qui en découle. Empreints d’une riche culture de groupe, ces experts, parmi lesquels ingénieurs brevets, juristes et avocats collaborent en bonne intelligence, afin d’offrir à leur clientèle une offre complète de conseil en droit des affaires et propriété intellectuelle. En matière de litiges, le groupe LLR continuera à solliciter les avocats spécialisés, avec qui sont entretenus des rapports privilégiés.

Alexandra Bui