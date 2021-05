Livres. Les immanquables du mois de juin

Romain Gary, époque californienne

Février 1956, le compagnon de la Libération Romain Gary arrive à Los Angeles pour occuper la prestigieuse fonction de consul général de France. Il restera en poste jusqu’à 1960. Des années charnières dans la vie de l’écrivain : c’est au 1919 Outpost Drive qu’il finalisera Les Racines du ciel, lequel obtiendra le prix Goncourt. C’est également en Californie qu’il écrira La Promesse de l’aube. Grâce à des archives inédites et un talent littéraire à saluer, Kerwin Spire retrace le passage de Romain Gary en Californie. On y découvre une personnalité charmeuse, mondaine, fascinée par Hollywood, attachée au gaullisme et à ses amis André Malraux et Albert Camus. Mais aussi un être tourmenté, caustique, dépressif et insomniaque qui prendra la décision de quitter la Carrière afin de se consacrer à l’écriture pour "laisser une trace indélébile". Mission accomplie pour celui dont la vie seule constitue un beau roman

Monsieur Romain Gary, de Kerwin Spire, Gallimard, 336 pages, 20 euros

Burologie illustrée

Depuis plusieurs années, le caricaturiste James chronique avec brio, impertinence et bienveillance les affres de la vie de bureau dans Challenges. La crise sanitaire lui donne l’occasion de briller comme jamais en décortiquant notre rapport aux masques, au télétravail, aux gestes barrières ou aux visioconférences. À l’instar des albums précédents, on retrouve les salariés animalisés comme le PDG rhinocéros, le DRH albatros, le commercial taureau et bien d’autres. Leurs poils, leurs becs et leurs cornes ne trompent personne, ce sont bien nos travers et nos manies qui sont croqués dans cette valeur sûre qui évoque également la réforme des retraites et la start-up nation. L’album, au format agréable, dépasse les 150 pages. Mais on en redemande.

Open space, pandémie, télétravail et autres contrariétés, James, Dargaud, 158 pages, 9,99 euros

Gare à Garaud

Pour les passionnés de politique, Marie-France Garaud est une réminiscence qui sent bon la naphtaline, pour les autres c’est une méconnue. Pourtant, tapie dans la pénombre, la Poitevine fut l’une des personnalités les plus influentes de la Ve République. Conseillère de Georges Pompidou à l’Élysée, elle contribue à faire et à défaire les carrières (dont celle de Jacques Chaban-Delmas) à coups de manipulations, dîners secrets ou fuites dans la presse. Le journaliste Olivier Faye revient sur le parcours de cette conservatrice, anti-UE et farouchement hostile au communisme qui cherche une « créature » à influencer et à cornaquer : ce sera Jacques Chirac. C’est elle qui le transforme en bête politique, l’incite à rompre avec VGE, à se présenter à Paris ou à créer le RPR. Mais le nombre de ses ennemis grandit proportionnellement à son influence. Grillée, elle joue le tout pour le tout en se présentant à la présidentielle de 1981. Un passage à la lumière qui se traduira par un piteux 1,33 %. Ce livre plonge le lecteur dans les arcanes des années 1970 qui pourraient donner lieu à une belle série TV pleine de haines, de trahisons et de pactes faustiens.

La Conseillère, d’Olivier Faye, Fayard, 256 pages, 19 euros

En fait, le Moyen Âge c’était cool !

Le Moyen Âge, période d’ignorance, de crasse et de violence ? Pas tant que ça. L’hygiène était centrale, le nombre de personnes alphabétisées n’était pas si faible, les débats d’idées étaient vifs, le féminisme développé, la littérature érotique, l’alimentation équilibrée. Dans ce livre composé de plusieurs chapitres courts qui peuvent se lire au coup par coup, le médiéviste Jean Verdon nous fait redécouvrir une époque polluée par les clichés. En terminant cet ouvrage accessible à tous, vous vous surprendrez peut-être à désirer remonter le temps. Direction les « siècles sombres » qui s’avèrent presque lumineux.

Étonnant Moyen Âge, de Jean Verdon, 350 pages, 20 euros

François Mitterrand, un ministre qui nage en eaux troubles

La vie du premier président socialiste Vème République est digne d’un roman. Sa période la moins connue est l’une des plus passionnantes. Entre 1954 et 1959, François Mitterrand est un poids lourd qui, au fil des coalitions, occupe des ministères stratégiques : Intérieur, Justice. Ces années sont marquées par plusieurs affaires peu reluisantes : l’affaire des Fuites, l’affaire du Bazooka et le faux attentat de l’Observatoire (plus connu). Ces trois péripéties rocambolesques auraient pu signer la fin de la carrière de François Mitterrand. Pourtant, il n’en est rien. Celui qui fait figure d’incontournable multiplie les louvoiements, les intrigues, les renvois d’ascenseur. La BD suit les péripéties sur fond de guerres d’Indochine et d’Algérie, de cabinets ministériels et de conciliabules dans les troquets enfumés ou les brasseries de la Rive gauche. Par sa narration, son style et son angle, l’album fait penser à Cher pays de notre enfance qui analyse la face sombre du gaullisme. Un régal.

Mitterrand et ses ombres, de Patrick Rotman et Jacques Puchol, Delcourt, 136 pages, 17,95 euros

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Macron, sans jamais oser le demander

Qu’il s’agisse de sa politique ou de sa personnalité, Emmanuel Macron suscite bien des questions et des fantasmes. Est-il un vrai réformateur ? Le nouveau monde n’est-il qu’une vaste supercherie ? Est-il vraiment écolo ? Que pense-t-il des gilets jaunes ? Plus accessoirement, a-t-il des amis ? Travaille-t-il vraiment jour et nuit ? Le journaliste Arthur Berdah s’est attelé à répondre à ces interrogations en analysant les politiques menées et en récoltant de nombreux témoignages. Dont celui d’Emmanuel Macron lui-même. De quoi mieux comprendre l’action et la psychée d’un chef d’Etat à la "personnalité complexe".

Emmanuel Macron, vérités et légendes, Arthur Berdah, Perrin, 224 pages 13 euros

Lucas Jakubowicz