Lionel Chaine : en première ligne des SI de la fintech

Après 25 ans à La Poste, où il a notamment piloté les systèmes d’information du pôle Colis en plein boom des services de livraison, Lionel Chaine s’est lancé dans un nouveau défi en rejoignant, en pleine crise sanitaire, Bpifrance en juin 2020, en tant que directeur des systèmes d’information. Vainqueur, notamment, du Grand Prix du DSI de l’année 2019 et finaliste de l’European Digital Leader Of The Year 2020 Awards, il reste ainsi attaché à la "raison d’être" de l’entreprise, en se félicitant de passer d’un groupe qui "relie les hommes" à un autre qui "sert l’avenir". Son nouveau poste l’envoie en effet en première ligne des nouvelles questions du "Nouveau Monde" post-Covid : cybersécurité, réorganisation des équipes dans le modèle "phygital", développement d’un SI intégré autour d’un vaste écosystème qui permettraient finalement "d’aller au bout de la vision" de Bpifrance, qui veut s’imposer comme une f intech avec un réseau physique. Dévoilées en 2018, cellesci passent notamment par une montée en puissance sans précédent des équipes des SI, avec un vaste plan de recrutements engagés début 2021, et jusqu’en 2023.

Rattaché à Arnaud Caudoux, directeur général adjoint de Bpifrance, Lionel Chaine peut aussi s’appuyer sur son siège au comité de management général pour porter les nombreuses problématiques des systèmes d’information. Pour le reste, ce diplômé de CPE Lyon (École d’ingénieurs en chimie et sciences du numérique) et l’University College London se distingue par son expertise très précise du terrain. Quasi-théoricien des systèmes d’information, il mène une réorganisation des équipes en mode "Blue/Green", à travers deux infrastructures en parallèle, une migration complète des outils dans le cloud, ou encore la création de nouveaux outils, afin de simplifier l’intégration de services. Une belle aventure, dans un environnement toutefois contraint par de strictes réglementations. Mais quoi de mieux que d’être le bras financier de l’État pour naviguer en toute confiance ?