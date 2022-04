Linklaters nomme 41 associés à travers le monde

De l’Amérique à l’Asie, en passant par l’Europe et le Moyen-Orient, Linklaters renforce ses équipes sur le plan mondial en nommant 41 nouveaux associés, dont 17 sont des femmes. Une distribution qui se rapproche de la parité. Soixante-neuf pour cent de ces promotions ont eu lieu au Royaume-Uni et le reste au sein des autres guichets internationaux du cabinet.

Les nominations seront effectives à partir du 1er mai et interviennent en matière de règlement des différends, de marchés des capitaux, d’énergie et d’infrastructures, de grandes entreprises, d’antitrust ou d’investissements étrangers ; mais aussi en réglementation financière, en fiscalité, en fonds d'investissement et en TPM-IP. "Ces promotions illustrent la diversité des talents chez Linklaters, dans l'ensemble de nos domaines d'activité, soutenus par notre culture forte et notre engagement à investir dans nos équipes, explique la présidente de Linklaters Aedamar Comiskey. Chaque promotion est le résultat d’une reconnaissance méritée du talent, du travail et du dévouement à l'excellence stratégique ; et je sais que ces nouveaux associés continueront à favoriser notre croissance ambitieuse en offrant des solutions exceptionnelles pour nos clients." Cette vague de nominations est l’une des plus importantes que le cabinet ait effectuées depuis sa création en 1838.

Anaëlle Demolin