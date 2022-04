Linklaters Paris : qui sont les derniers avocats promus ?

Il s’agit de l’une des plus grandes vagues de nominations de son histoire : Linklaters a récemment élevé au rang d’associés 41 avocats dans l’ensemble de ses bureaux, au Royaume-Uni comme à l’international. À Paris, on compte Sonia Cissé, Justin C. Faye, Nicolas Le Guillou et Ngoc-Hong Ma, qui exercent respectivement au sein des départements TMT, énergie & infrastructure, corporate – M&A et réglementation bancaire et financière. Bertrand Andriani, national managing partner du bureau de Paris, déclare : "La diversité de ces promotions, qui interviennent à l’aube du 50e anniversaire de notre présence à Paris en 2023, reflète notre objectif de continuer à accompagner nos clients avec pragmatisme, créativité et agilité, sur l’ensemble de leurs problématiques juridiques, y compris les plus stratégiques, en France et à l’international. Ceci en particulier dans les secteurs et les zones géographiques dans lesquels nous offrons une expertise pointue (tels qu’énergie et infrastructure, institutions financières et financial sponsors, santé et nouvelles technologies, Afrique) et sur leurs enjeux clés comme les critères ESG par exemple."

Sonia Cissé a rejoint Linklaters en 2016. Elle intervient sur tous les aspects des contrats commerciaux, de l’externalisation informatique et des opérations d'achat complexes, de la régulation des données et des réseaux, du e-commerce et de la publicité numérique, de la sécurité informatique ainsi que des projets télécoms et médias. Banque, assurance, santé, énergie, distribution, luxe, logiciels… Elle conseille les entreprises tant du côté prestataires de services que du côté clients dans ces domaines. L’avocate est également membre de l'Association française du droit de l'informatique, de l'international Association For Privacy Professionals, de Women in Artificial Intelligence, Black in Artificial Intelligence et Women in Games. Elle a exercé au sein des cabinets Norton Rose Fulbright et Lexing après avoir été diplômée d’un master en droit des créations immatérielles de l’université Montpellier 1, d’un master en droit des affaires de l’université de La Laguna en Espagne et d’un LL.M en droit des affaires internationales du King’s College à Londres.

De son côté, Justin C. Faye est spécialisé en financement de projets dans le secteur des infrastructures, de l’énergie et des ressources naturelles. Les sponsors, les prêteurs commerciaux, les institutions financières de développement ou encore les acteurs publics peuvent bénéficier de son savoir-faire en structuration, développement, financement ou acquisition de projets, notamment en Afrique francophone. L’avocat a rejoint Linklaters en 2012 après avoir été collaborateur au sein du cabinet international Salans. Inscrit au barreau de Paris en 2010, Justin C. Faye est diplômé d’un master en droit bancaire et financier et d’un master en droit des affaires et fiscalité de l’université Panthéon Assas.

Nicolas Le Guillou, quant à lui, possède des compétences indéniables en droit des sociétés, plus particulièrement dans le domaine du M&A et du private equity. Il accompagne des fonds d’investissement, des compagnies d’assurance et des investisseurs institutionnels dans le cadre de leurs opérations de M&A et de co-investissement dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures. Avocat inscrit au barreau de Paris depuis 2008, il a exercé chez Ardian avant de rejoindre Linklaters où il a intégré l’équipe private equity du bureau londonien jusqu’en 2016. Il est titulaire d’une maîtrise de droit des affaires de l’université Paris Nanterre, d’un DESS fusions-acquisitions de Paris-Saclay ainsi que d’un master fiscalité, droit des affaires et conseil et gestion d’entreprise de l’Inseec.

La quatrième avocate promue, Ngoc-Hong Ma, a une expérience de plus de quinze ans dans le domaine de la réglementation bancaire et financière. Elle intervient ainsi dans les contentieux impliquant l'Autorité française de régulation des banques et des assurances ou l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Sa clientèle ? Les grandes institutions financières – banques, entreprises d’investissement, gestionnaires d'actifs, compagnies d'assurance – et les institutions financières, mais également les acteurs du private equity, fonds d’investissement et les investisseurs professionnels. Ils la consultent pour leurs questions relevant de la conformité au regard des normes françaises et européennes ainsi que sur la mise en œuvre des directives ou d'autres initiatives de réformes réglementaires. L’avocate a travaillé pour Citi et Ardian avant de rejoindre Linklaters en 2009. Elle est diplômée d’un master en droit des affaires anglo-américain de l’université Panthéon-Sorbonne et d’un mastère en droit et management international de HEC Paris.

Anaëlle Demolin