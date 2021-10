Linda Azizi rejoint Arst Avocats

Depuis plus de quinze ans, Linda Azizi accompagne ses clients en conseil comme lors de contentieux, principalement en matière de contrats commerciaux, en droit de la construction, immobilier et social. Elle assiste et conseille ainsi des acteurs du monde des affaires dans le cadre de leur développement en France et à l'étranger. Son arrivée renforce le pôle contentieux du cabinet, notamment en droit des affaires et en droit de la construction. Avant de rejoindre Arst Avocats, Linda Azizi a exercé au sein du cabinet De Gaulle Fleurance & Associés. Auparavant, elle a participé à la création du cabinet Genesis et y a été associée pendant plus de vingt ans.

Arst Avocats compte désormais sept avocats associés. Au début du mois, Pauline Jacquemin Cuny a été nommée associée au sein du cabinet.

Marine Calvo