Lina Khan est nommée présidente de l'Autorité américaine de la concurrence

Alors que sa nomination en tant que commissaire de la FTC venait juste d’être validée par le Sénat, Lina Khan a été désignée par le président américain pour prendre la direction de cette même autorité. À ce poste, elle aura pour mission de diriger les enquêtes menées par la Federal Trade Commission et de saisir la justice si nécessaire. En choisissant une juriste connue pour sa lutte contre la domination des Gafa, Joe Biden envoie un message fort aux entreprises de la Silicon Valley.

Née à Londres, Lina Khan arrive aux États-Unis à l’âge de 11 ans et obtient un doctorat en droit à l’université de Yale en 2017. Les géants de la tech américaine dans son viseur, elle se fait remarquer la même année pour son article universitaire sur le paradoxe antitrust d'Amazon qui sera repris dans les colonnes du New York Times. En 2020, elle intervient auprès de la commission antitrust du Congrès américain dans son enquête sur les pratiques anticoncurrentielles des Gafa qui aboutit à l’audition des patrons de Google, Apple, Facebook et Amazon. Désormais présidente de la FTC, Lina Khan prendra notamment la suite de la plainte déposée par le régulateur en décembre dernier contre Facebook. Elle entrera en fonction en septembre 2021 et aura les trois ans de son mandat pour concrétiser ses convictions.

Léna Fernandes