Life Avocats ouvre ses portes

L’ambition de Life Avocats est d’accompagner les acteurs de la santé numérique et des sciences du vivant en leur apportant des compétences portant sur les enjeux réglementaires du cycle de vie de leurs produits et de leurs solutions : développement, recherche pré-clinique et clinique, accès au marché et distribution, compliance et inspections sanitaires. Trois avocats du barreau de Lyon rejoignent Thomas Roche dans cette aventure entrepreneuriale : Christine Chaurand, Solenne Pinatel et Mark Surman. Claire Lauria viendra également compléter l’équipe dans les prochaines semaines.

L’offre de Life Avocats s’adresse aux laboratoires pharmaceutiques, aux biotechs, aux medtechs, aux fabricants et aux distributeurs de dispositifs médicaux et de diagnostics in vitro, aux éditeurs de solutions numériques en santé, aux fabricants de produits cosmétiques, de compléments alimentaires ou de biocides, aux prestataires au service de l’industrie des produits de santé, aux équipes de recherche académique, aux professionnels de santé ou encore aux établissements de santé porteurs de projets innovants.

Depuis sa prestation de serment en 1999 et son début d’activité à Montréal, Thomas Roche s’est consacré aux enjeux liés à l’innovation, notamment dans le secteur de la santé. Il a ainsi fondé et développé Roche Avocats à Lyon pendant plus de dix ans, une structure consacrée aux entreprises du secteur de la santé et du numérique, avant d’intégrer Delsol Avocats pour créer et animer pendant huit ans le département sciences du vivant. Thomas Roche participe régulièrement à des conférences, coanime un groupe de travail consacré à la recherche clinique et contribue à différentes revues spécialisées.



Marine Calvo