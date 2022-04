Librato Avocats s’implante à Rennes

Cabinet se consacrant aux avocats et aux entreprises libérales, Librato Avocats commence son expansion en région avec l’ouverture d’un nouveau bureau à Rennes. La création de ce second guichet affirme la volonté de la structure de se développer sur l’ensemble du secteur du Grand-Ouest. À sa tête ? Marie Lalanne, avocate promue associée en janvier 2022 après plusieurs années d’exercice. Son savoir-faire en droit des professions libérales lui permet d’accompagner les professionnels du droit et du chiffre, ainsi que les professionnels de santé dans leurs projets de création, de transformation, de cession et de restructuration. Elle intervient dans le cadre de contentieux en droit des sociétés et dans le cadre de litiges commerciaux.

Marie Lalanne est présidente de la commission Installation association et développement de carrière de la FNUJA (Fédération nationale des unions des jeunes avocats). Devenue avocate au barreau de Paris en 2016, elle a exercé au sein du cabinet TDMG Avocats avant de rejoindre Librato Avocats en qualité de collaboratrice. Elle est diplômée d’un master droit du commerce de l’université Panthéon-Sorbonne et est formée à la médiation par le CMAP (Centre de médiation et d’arbitrage de Paris).

