LHH France, du groupe Adecco, entre en négociations exclusives pour acquérir BPI Group

Le groupe suisse Adecco, mastodonte du secteur de l’intérim, a déjà annoncé la semaine dernière le rachat d’Akka Technologies pour renforcer son unité d’ingénierie informatique Modis. A présent, le géant zurichois veut affirmer sa position dans le secteur du recrutement et du conseil RH par l'acquisition du troisième leader français en conseil RH, BPI Group. Des négociations sont en cours auprès du fonds d’investissement français Perceva en vue d’une reprise au quatrième trimestre.

Avec 40 millions d’euros de chiffre d'affaires en 2021 et 300 collaborateurs, BPI Group compléterait les savoir-faire de LHH France qui compte 550 salariés et prévoit un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros en 2021. Le projet mené à son terme promet une offre renforcée en régions et un service à forte valeur ajoutée pour les transformations RH. La nouvelle entité créée par ce rapprochement deviendrait l’acteur majeur sur l’hexagone des métiers du conseil en ressources humaines pour les entreprises de toute taille et de tout secteur. Adecco mettrait ainsi à distance ses concurrents Manpower et Randstad.

Cette démarche s’inscrit pour Adecco dans le cadre d’une grande restructuration de la division Talent Solutions dont les activités seraient regroupées sous l’unique marque LHH. Il envisage également de mettre fin à son activité Legal Solutions aux États-Unis. Cette cession d’activité générerait pour le groupe des liquidités nettes à hauteur de 50 000 millions d’euros. Le rachat d’Akka Technologie la semaine passée est valorisé à 2 milliards d’euros.

Elsa Guérin