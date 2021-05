Lexus UX300E : électrique et urbaine

Lexus, la filiale haut de gamme du groupe Toyota qui a vulgarisé sur ses modèles premium la technologie full hybrid propose désormais une version 100 % électrique de son SUV compact. Long de 4,50 m et haut de 1,52 m, l’UX300e adopte les mêmes lignes anguleuses que la version hybride déjà existante. Sa batterie beaucoup plus importante (54,3 kWh) n’empiète cependant pas sur la taille du coffre qui accorde 370 Iitres de volume de chargement et réduit à peine l’habitabilité aux places arrière. Toujours originale et surprenante, la face avant de cette Lexus accroche le regard avec ses projecteurs effilés et sa large calandre en X. La partie arrière étonne tout autant avec ses feux arrière atypiques. Moins spectaculaire, son profil adopte des passages de roues carrés et de couleur noire. À bord, l’ambiance premium est bien présente ainsi qu’un confort et un silence rehaussé qui font bon ménage avec les particularités stylistiques de la marque. Il en va ainsi de la planche de bord dotée d’une casquette d’instrumentation, laquelle accueille la désactivation de l’ESP et le choix des modes de conduite. Original également, le pad de commande de l’écran multimédia situé sur la console centrale, juste à côté de la commande radio.

Pour un usage urbain et quotidien

À vocation urbaine, ce Lexus UX300e est doté de 204 ch et d’un couple de 300 Nm. Comme tout modèle électrique, ses accélérations sont franches sans être spectaculaires. Ce modèle privilégie en effet le confort et l’autonomie. Agréable à conduire, ce SUV ne souffre pas des 200 kg de surcharge dus à ses batteries et les mouvements de caisse sont bien contrôlés. Proposé au tarif de 49 990 €, ce SUV est doté d’une autonomie de 300 km et vise, dans les entreprises, la catégorie des managers ayant un usage quotidien de leur véhicule en milieu urbain ou péri-urbain. La formule de financement proposée par Lexus leur accorde un plan de financement (entretien, garantie, etc), une carte Lexus Charging Network pendant 1 an permettant de recharger sur de nombreuses bornes et 21 jours de location d’un modèle thermique de remplacement (destinés à couvrir les week-end, les périodes de vacances ou les besoins pour de longues distances)

On aime : Son confort et le silence à bord, sa finition de qualité, son tarif abordable pour un premium

On aime moins: L’autonomie réduite, l’accessibilité aux différents types de bornes

Fiche technique Lexus UX300e

- Moteur électrique synchrone à aimants permanents

- Puissance/Couple : 204 ch/300 Nm

- Puissance batterie : 54,3 kWh

- Vitesse maxi : 160 km/h (limitée)

- Poids : 1 785 kg

- Prix : 49 990 € (hors bonus)

Jean-Pierre Lagarde