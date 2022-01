Lexus ES300H, un luxe discret et connecté

Lancée en 1989, la Lexus ES est l’un des modèles phare du segment E premium. Pour preuve, ses ventes cumulées approchent désormais les 2,75 millions d’exemplaires dans plus de 80 pays. Et son succès n’est pas près de se démentir au regard de cette toute récente Lexus ES 300h. Disponible en quatre versions, son silence absolu, son extrême confort et son hyper connectivité s’avèrent toujours aussi parfaitement adaptés à nos voyages d’affaires. D’autant que l’ES 300h apporte aussi son lot de précieuses nouveautés.

Ainsi, la berline se fixe de nouvelles références en matière de sécurité. Notamment grâce au système Lexus Safety System + 2.5, une plateforme dotée de dix airbags de série qui a obtenu 5 étoiles aux tests Euro NCAP 2018. Propulsée par la technologie hybride auto-rechargeable Lexus de 4e génération, elle affiche des émissions de CO2 et une consommation parmi les plus faibles du segment. Sans parler de la nouvelle calandre, de projecteurs plus expressifs et efficaces. De nouvelles jantes, ainsi que de nouvelles commandes et d’un écran devenu entièrement tactile. "Nous avons ajouté des éléments de design audacieux qui bouleversent les attentes traditionnelles. Ce nouveau look est ce que nous appelons Provocative Elegance", explique Yasuo Kajino, Chief Designer de l’ES. Provocante ou pas, elle rime bel et bien avec élégance. Antoine Anziani, partenaire du cabinet Kreno Consulting qui l’a testée pour vous, l’a vivement appréciée. Il nous raconte.

Entretien avec Antoine Anziani Cet ancien directeur général du groupe Lafuma est, depuis dix ans, partenaire de Kreno Consulting, un cabinet d’Executive Search au positionnement "middle". Parmi ses expertises sectorielles: la grande consommation et la distribution, l’industrie, la mode ou encore l’agroalimentaire.

Décideurs. Vos premières impressions à chaud?

Antoine Anziani. C’est une voiture qui a de la classe sans être ostentatoire. Un luxe discret et feutré. Efficace pour envisager de grands trajets en première classe. J’ai particulièrement aimé le moteur hybride qui permet de rouler dans un silence absolu dans la ville encombrée, et les rétroviseurs de nouvelle génération remplacés par des caméras. Une invitation au voyage!

Quelle destination vous inspire-t-elle?

De grands espaces, et l’autoroute à travers l’Europe pour visiter les grandes capitales européennes.

Des CD dans la boîte à gants?

Pas besoin de CD dans cette voiture hyper connectée qui permet d’écouter tout ce dont on a envie. Mais je dirais les plus belles symphonies de Mozart pour la sérénité d’une route de nuit. Et Phil Collins au lever du jour sur l’autoroute qui conduit à Interlaken, le paradis des mordus de glisse.

Quels magazines ou livres sur la plage arrière?

Bien sûr les magazines The Good Life, Hotel &Lodge et Capital.

Que déposez-vous dans le coffre avant de partir?

En cette saison, des chaînes de montagne et ma tenue de ski.

Un déjeuner d’affaires avant le départ, à quel voiturier confiez-vous les clés?

Le Petit Poucet à Neuilly-sur-Seine. Pour la tranquillité du lieu.

Et une pause sur le pouce ?

Le Comptoir de l’Arc, avenue Marceau dans le 16e arrondissement de Paris.

Le mot de la fin?

Le plaisir retrouvé des belles routières dans cet océan de SUV. Le luxe sans la frime.

Laurent Fialaix

Fiche technique Lexus ES 300h

- Motorisation essence : 4 cylindres en ligne

- Puissance maxi kW - tr/min (ch-tr/min): 131-5 700 (178/5 700)

- Couple Maxi Nm-tr/min : 221/3 600

- Motorisation électrique : moteur à aimant permanent - 88 kW/120 ch, 202 NM, 20,6 kg-m.

- Puissance totale du système : 160 kW, 218 ch

- Boîte de vitesses : transmission à variation continue électronique

- Consommation cycle mixte (WLPT): 5,2 l - 5,8 l/100 km).

- Émissions CO2 combinées (WLPT): 119-138 g/100 km

- Accélération (0-100 km/h): 8,9 secondes

- Vitesse maxi : 180 km/h

- Prix du modèle testé : à partir de 50 490 € TTC