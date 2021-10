Lexfair Notaires accueille une associée

Par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 9 août 2021, Virginie Blanc est nommée notaire associée au sein de l’étude Lexfair. La structure notariale confirme ainsi sa volonté d’ouvrir son équipe d’associés à l’externe et de renforcer sa pratique en matière d’immobilier institutionnel.

Virginie Blanc a eu l’occasion de travailler au sein de différentes études notariales parisiennes et possède aujourd’hui une expérience de près vingt ans en matière d’immobilier complexe. Elle travaille aux côtés d’investisseurs et de promoteurs pour les accompagner dans leurs opérations spécialisées.

Lexfair Notaires accompagne ses clients, institutionnels et particuliers, durant toutes les étapes de leurs opérations, afin d’anticiper, optimiser et sécuriser leurs projets : actes simples de la vie courante, montages complexes concernant les actifs immobiliers et le patrimoine. Organisée autour de quatre associés et d’une soixantaine de collaborateurs (juristes, notaires, experts), l’étude intervient dans trois grands domaines de compétences : l’immobilier d’entreprise, l’immobilier des particuliers et le droit de la famille et la gestion de patrimoine.

Marine Calvo