LexCase crée un département assurances et se développe en santé

Delphine Loyer intègre LexCase en qualité d’associée, accompagnée de son collaborateur Ferhat Oulbani, pour y créer et développer un département consacré au droit des assurances. Elle devient ainsi la treizième associée de ce cabinet en pleine croissance. Inscrite au barreau de Lyon, Delphine Loyer a prêté serment en 2006. L’avocate a été collaboratrice pendant dix ans au sein de deux cabinets dans lesquels elle défendait des assureurs avant de créer ensuite son propre cabinet. Titulaire du certificat de spécialisation en droit des assurances au Conseil national des barreaux depuis 2016, elle est coprésidente de la Commission assurance du barreau de Lyon depuis 2019. Elle partage par ailleurs son savoir-faire sur le plan national en tant que formatrice à l’Edara (Auvergne-Rhône-Alpes) et à l’Erage (Grand Est). Elle complétera également l’offre de LexFormation, le propre organisme de formation de LexCase.

Mathilde Merckx rejoint quant à elle le cabinet en qualité d’avocate of counsel, afin de renforcer le département consacré aux établissements, aux industries et aux produits de santé. Elle exercera aux côtés de l’avocate associée Diane Bandon-Tourret. Mathilde Merckx intervient depuis plusieurs années comme conseil et dans le cadre de contentieux, dans les domaines des industries de santé. Après avoir prêté serment en 2012, elle commence une première collaboration chez LexCase en droit des industries de santé et en droit pénal des affaires. Elle élargit ensuite son domaine d’intervention à la responsabilité civile, au droit des assurances et aux risques industriels dans d’autres cabinets spécialisés comme Pech de Laclause Bathmanabane & Associés. Elle rejoint ensuite la direction juridique de Sanofi où elle est chargée des questions réglementaires, médicales et de vigilance.

Le cabinet LexCase est un cabinet d’avocats pluridisciplinaire spécialisé en droit privé et public des affaires. Présente à Paris, Lyon et Marseille, la structure compte à ce jour une cinquantaine d’avocats et est également partenaire de cabinets étrangers.

Marine Calvo