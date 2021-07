Lexbase et Wolters Kluwer lancent Solveo Notaire

Les deux leaders de l’édition juridique Lexbase et Wolters Kluwer mettent en commun leurs connaissances du monde juridique et leurs compétences pour proposer une solution aux notaires affiliés aux Cridon Sud-Ouest, Ouest, Nord-Est et de Paris : Solveo Notaire. Cette plateforme de documentation et d’information juridique imaginée pour et par des notaires comprend une dizaine de revues et une cinquantaine d’ouvrages consacrés au droit rural, au droit des affaires en passant par le droit local, soit des contenus pluridisciplinaires couvrant tous les domaines du droit notarial. De plus, les utilisateurs peuvent trouver dans la solution près de 9 000 modèles d’actes. Ces contenus en font l’une des plus importantes bases de modèles d’actes pour les notaires, régulièrement mise à jour. À cela s’ajoutent des infographies et des fiches pratiques processuelles qui accompagnent le notaire, étape par étape, dans le déroulé d’une procédure notariale.

"Nous sommes en itération continue avec les notaires. Dès qu’il y a un besoin manquant dans la base (un modèle, un point de droit nouveau…), nous travaillons avec un comité scientifique pour compléter notre documentation, précise Fabien Girard de Barros, directeur de l’information et du développement chez Lexbase. Dernièrement, les notaires ont fait remonter leur souhait de voir apparaître des podcasts pour suivre l’actualité. Une demande à laquelle nous avons très vite répondu", ajoute-t-il. "Solveo Notaire est la preuve que deux maisons d’édition, de culture et d’ADN différents, peuvent s’associer afin d’offrir un véritable service alternatif pour les notaires", se félicite quant à elle Anne Vichery, directrice marketing du pôle droit & réglementation de Wolters Kluwer France.

La legaltech Lexbase développe des services d’accès à la documentation juridique, reposant sur deux piliers interdépendants : la technologie et l’édition juridique. À partir d’une base de données unique agrégeant le big data et l’expertise scientifique (revues, ouvrages, e-learning, radio…), l’utilisateur des solutions de Lexbase accède aux textes de loi, aux décisions de justice et à leur décryptage doctrinal. Lexbase comptabilise aujourd’hui plus de 30 000 utilisateurs professionnels du droit.

Avec une offre de contenus et de solutions métier juridiques, et de formation et conférences, Wolters Kluwer intervient en France dans les domaines du droit et des ressources humaines, grâce à des marques telles que Lamy et Liaisons sociales. Le groupe propose des solutions à ses clients dans plus de 180 pays, est présent dans plus de 40 d’entre eux. L’entreprise emploie environ 19 200 personnes dans le monde entier.

Marine Calvo