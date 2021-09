Levée de fonds record de 680 millions d’euros pour Sorare, la start-up française de football virtuel

Créée en 2018, la start-up Sorare, qui développe une plateforme de "Fantasy Football" sur laquelle il est possible de collectionner des cartes numériques de football sous forme de jetons non fongibles ("non fungible tokens" ou "NFT"), a réalisé une série B de 680 millions de dollars. Après une levée en seed de 4 millions de dollars en juillet 2020, puis une série A de 50 millions de dollars en février dernier, la société change de dimension avec ce financement record.

Revendiquant 600 000 utilisateurs inscrits, dont 150 000 utilisateurs actifs pour environ 150 millions de dollars échangés, Sorare présente des chiffres qui permettent aisément de comprendre l’intérêt que les investisseurs portent à la licorne française. À ce jour, elle a déjà noué des partenariats avec 180 clubs de football, 6 000 joueurs sous licence et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En outre, la licorne peut s’appuyer sur le soutien d’ambassadeurs de choix dans le milieu du sport, tels que le vice-capitaine du FC Barcelone, Gérard Piqué, et l’attaquant vedette de l’équipe de France, Antoine Griezmann, qu’elle compte d’ailleurs parmi ses investisseurs.

Le prochain champion mondial du secteur du divertissement sportif

Nicolas Julia, dirigeant et co-fondateur, a d’ores et déjà tracé la feuille de route afin de poursuivre leur croissance exponentielle. La jeune pépite de la French Tech prévoit ainsi de conclure des partenariats avec une vingtaine de nouvelles ligues de football, d’effectuer d’importants recrutements en Europe et en Asie, et de s’étendre à de nouveaux sports dès 2022. Sorare souhaite, à terme, s’imposer comme le champion du monde du secteur du divertissement sportif. Elle devra toutefois faire face à des concurrents dont la croissance est tout aussi dynamique au nombre desquels le Canadien Dapper Labs. C’est lui qui a lancé la plateforme NBA Top Shot dont la valorisation a été portée à 2,6 milliards de dollars après une levée de fonds de 305 millions de dollars à l’occasion de laquelle des célébrités, comme le basketteur Michael Jordan, ont participé au tour de table.

Laurier John-Pierce Ngombe