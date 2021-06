Les risques et les avantages du marketing d’influence

Le commerce en ligne et les médias numériques ont explosé pendant la pandémie de la Covid-19. Mais, alors que les clients plus âgés ont peut-être effectué leur toute première transaction en ligne, les jeunes générations, y compris les milléniaux et les " Gen-Z ", ont déjà fait d’Internet leur deuxième foyer. Cela a conduit à l’émergence d’un nouveau type d’outil marketing : les influenceurs.

La croissance du marketing d’influence

D’abord rejetée par beaucoup, la portée du marketing d’influence s’est rapidement étendue. En novembre par exemple, l’adolescente de 16 ans Charli D’Amelio est devenue la première utilisatrice de TikTok à atteindre 100 millions de followers, ce qui en fait une partenaire précieuse pour diverses marques. De nos jours, le marketing d’influence ne s’arrête même pas aux personnes réelles. Les agences de création plongent désormais dans le monde des influenceurs virtuels, comme l’avatar numérique Lil Miquela, qui compte 3 millions de followers sur Instagram. L’avatar s’est produit pour la première 170 fois lors d’un festival de musique en ligne à l’épreuve du Covid en juillet dernier, a été utilisé pour inciter les Américains à voter et a activement collecté des fonds pour des organisations caritatives.

« Identifier les menaces pour mettre en place une méthode efficace de mise en œuvre des droits et de protection de la renommée des marques »

Alors que le monde qui nous entoure continue à évoluer rapidement, les titulaires de marques adaptent et modifient leurs stratégies marketing pour tirer le meilleur parti des nouvelles opportunités, notamment avec TikTok, le dernier-né des réseaux sociaux, qui devrait désormais être dans le radar des titulaires de marques. Pour plus d’informations, vous pouvez télécharger sur le site Web Novagraaf, notre " Guide TikTok pour les titulaires de marques ".

Le monde du marketing trompeur

Cependant, les titulaires de marques seraient bien avisés de ne pas ignorer les zones d’ombre du marketing d’influence, car de nouvelles menaces apparaissent sans cesse. Prenez par exemple les " dupe posts ", une pratique apparue sur TikTok qui consiste à signaler un contenu à l’aide de hashtag tels que #dupe pour indiquer des liens vers des contenus contrefaits ou piratés. Le compte Alexarosehealy, qui se décrit comme " une autre millénial sur TikTok ", en est un bon exemple. Avec un nombre d’adeptes de quelques milliers seulement, on pourrait dire qu’elle est loin d’être une influenceuse. Cependant, certaines de ses vidéos ont été visionnées plus d’un million de fois. Pourquoi ? À cause de ces hashtags et des liens connexes vers les produits sur les marchés en ligne. La plupart de ces " marketplace ", y compris des sites tels qu’Amazon, ont mis en place des contrôles anti-contre façon. Des hashtag tels que #dupe sont ainsi utilisés pour informer les consommateurs potentiels que l’article en question est un produit contrefait. Cela rend non seulement difficile la surveillance de la contrefaçon par les propriétaires de marques sur les marchés en ligne, mais indique également l’ampleur du marché des produits de contrefaçon et l’agilité des contrefacteurs.

Que doivent faire les titulaires de marques ?

De toute évidence, il est plus important que jamais de mettre en place une stratégie efficace de protection des marques en ligne qui ne drainera pas toutes vos ressources. La première étape pour établir une telle stratégie doit donc consister à identifier et à examiner régulièrement les menaces en utilisant ces connaissances pour mettre en place une méthode efficace de mise en œuvre des droits et de protection de la renommée des marques.

« La surveillance et l’application automatisées sont la clé du succès »

Nous recommandons de se concentrer sur cinq canaux principaux, en particulier : les applications, les noms de domaine, les sites marchands, les réseaux sociaux et le contenu de sites Web. Étant donné la taille et la vitesse de croissance de ces canaux, la surveillance et l’application automatisées sont la clé du succès. Nous pensons qu’un problème moderne nécessite une solution moderne. C’est pourquoi le service de protection des marques en ligne de Novagraaf est conçu pour traiter les menaces pesant sur votre marque dans les différents canaux de diffusion en ligne, mettant promptement en œuvre les mesures nécessaires pour faire cesser au plus vite les atteintes.

Casper Hemelrijk est juriste en Marques, Dessins et Modèles. Titulaire d’une maîtrise en droit de la propriété intellectuelle de l’Université d’Utrecht, Casper Hemelrijk travaille pour Novagraaf depuis mars 2019. C’est comme consultant IP sur le frontline à Amsterdam qu’il opère au service des comptes d’entreprise. Il intervient auprès des clients en leur apportant conseils juridiques et stratégiques sur la préservation, la protection et l’optimisation de leur portefeuille de propriété intellectuelle et de la protection de la marque en ligne. En outre, il rédige des articles sur des questions liées à la propriété intellectuelle, pour lesquels il a également reçu le prix " Lexology Legal Influencer " au troisième trimestre 2019.

Pour en savoir plus sur notre service de protection des marques en ligne ou pour obtenir un soutien spécifique, vous pouvez contacter nos experts à l’adresse suivante: tm.fr@novagraaf.com