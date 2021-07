Les Prix 2021 du Club des Trente décernés à Alstom, Schneider Electric et Stellantis

Le Club des Trente, qui rassemble depuis 1973 des dirigeants exerçants ou ayant exercé des fonctions financières (présidents de groupes, directeurs financiers, etc.) dans les grandes entreprises françaises, a pour vocation d’organiser l’expression et l’influence des entreprises françaises faisant appel aux marchés financiers pour financer leur croissance et leur stratégie.

En partenariat avec des acteurs tels que Mazars, Deloitte, Brandford Griffith, Cleary Gottlieb ou encore HEC Paris, le Club des Trente récompense chaque année par un prix les meilleures opérations de l’année écoulée.

Ce mardi 6 juillet 2021, le jury a délivré les Prix du Club des Trente de cette 21e édition. Pour la deuxième année consécutive, trois lauréats ont été distingués.

Le prix de la meilleure acquisition de l’année 2020 a été décerné à Alstom pour le rachat de Bombardier Transport. Cette opération, valorisée à 5,5 milliards d’euros, a notamment fait appel au marché en incluant une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription de 2 milliards d’euros.

Le groupe Schneider Electric, quant à lui, s’est vu remettre le prix de la meilleure opération de financement de l’année 2020. Le Club des Trente a ainsi récompensé la première émission mondiale d’obligations convertibles durables. Émises à un montant nominal de 650 millions d’euros, les Oceane reposent sur une structure "sustainability-linked", ce qui signifie que Schneider Electric devra payer 0,5 % en plus à la conversion ou au remboursement en cas de non-respect par la société des objectifs ESG préalablement fixés. Ce prix récompense également le taux de rendement négatif de -1,33 % assorti au placement, qui représente l’un des plus faibles jamais obtenus par une entreprise.

Enfin, le groupe automobile Stellantis se voit attribuer le Grand Prix pour l’opération de fusion entre le groupe PSA et le groupe Fiat-Chrysler Automobiles. La fusion-création, réalisée à parité d’échange d’une action pour une action, devrait générer des synergies annuelles récurrentes supérieures à 5 milliards d’euros.

Le jury de cette 21e édition du Prix du Club des Trente était présidé par Jérôme Michiels, directeur général adjoint de Wendel, qui succédait à Sophie Stabile, présidente du jury précédent et directrice financière du groupe Lagardère.

Laurier John-Pierce Ngombe