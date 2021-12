Les placements en Bourse ont le vent en poupe auprès des Français

Cette année, 35 % des Français souhaitent investir dans des placements en actions "à plus ou moins long terme". Un chiffre en nette progression par rapport aux années passées. Et pour cause : ils n’étaient que 28 % à enregistrer cette intention en 2019. Si la majorité des Français semblent aujourd’hui voir la Bourse d’un bon œil, les plus jeunes sont encore plus favorables à cette perspective. Quarante-neuf pour cent des moins de 35 ans et 58 % des moins de 25 ans affichent la volonté d’investir, à l’avenir, dans des actions.

Les actions en Bourse auraient-elles gagné en popularité ? Sans doute. En 2017, 30 % de la population se montrait sceptique quant au caractère rémunérateur des investissements en action, ils ne sont désormais plus que 20% à considérer que les placements en action "ne rapportent rien". Des chiffres à nuancer puisque 69 % des Français restent convaincus que les placements en action sont réservés aux experts en la matière. Ils sont 61 % à considérer le risque trop important de ce type d’opérations.

C.C