Les néobanques au secours des TPE/PME

A la mi-mai le Syndicat Des Indépendants (SDI) publiait son baromètre mensuel TPE-Covid. Une enquête s’appuyant sur les réponses de plus de 2.000 artisans, commerçants, professionnels libéraux et dirigeants de TPE. Le bilan ? Déconfinement et reprise de l’activité ou non, tous se disent particulièrement soucieux de l’avenir. Au final, le SDI estime même à 600.000 le nombre de TPE de moins de cinq salariés à se trouver aujourd’hui au bord du gouffre. Votre entreprise en fait partie ? Ou vous vous sentez vous aussi menacé ? Saviez-vous que, même après que votre banque ait décidé de clôturer le vôtre suite à une série d’incidents, disposer d’un compte bancaire est un droit essentiel que vous pouvez faire valoir auprès des différents établissements ? Bien entendu, une inscription au Fichier Central des Chèques (FCC) ou au Fichier des Incidents de Crédit aux Particuliers (FICP) vous vaudra très vraisemblablement d’enchaîner les refus. Mais la Banque de France est là pour vous garantir ce droit. Pour cela, après réception d’une lettre de refus, vous devrez constituer un fastidieux dossier. Pièce d’identité, justificatif de domicile, déclaration sur l’honneur attestant que vous ne possédez pas de compte, courrier de présentation et formulaire de demande d’intervention sont à réunir avant de pouvoir déposer votre dossier à l’antenne de la Banque de France dont vous dépendez. Au lendemain de son acceptation, celle-ci désignera par courrier votre nouvelle agence qui ne pourra en aucun cas refuser et disposera de trois jours ouvrés pour ouvrir votre nouveau compte Une carte bancaire (utilisable avec autorisation), et deux chèques de banque par mois vous seront alors autorisés.

