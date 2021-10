Les journalistes Dmitry Muratov et Maria Ressa remportent le prix Nobel de la paix

Le prix Nobel de la paix 2021 a surpris les pronostiqueurs qui misaient sur Greta Thunberg, le dissident russe Alexei Navalny, Nathan Law figure du combat démocratique à Hong-Kong ou encore l’OMS. Finalement la prestigieuse récompense est remportée par deux journalistes peu connus de l’opinion publique internationale : Maria Ressa et Dmitry Muratov. Ils succèdent au Programme alimentaire mondial.

Maria Ressa, 59 ans, est fondatrice du média d’investigation Rappler qu’elle a cofondé en 2012. Il dénonce les dérives du régime dirigé par Rodrigo Duterte. Dmitry Muratov, 59 ans, est pour sa part rédacteur en chef du journal russe Novaia Gazeta qui, depuis des décennies tâche de représenter un semblant de liberté d’expression dans la presse russe, de plus en plus muselée (caricaturistes, journalistes d’investigation ou site indépendants tels que Meduza sont dans le collimateur du Kremlin). Soulignons que le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, s’est félicité du sacre d’un reporter "talentueux et courageux".

"Ils sont les représentants de tous les journalistes qui défendent un idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontées à des conditions de plus en plus défavorables", a déclaré Berit Reiss-Andersen, présidente du comité Nobel à Oslo. Les deux lauréats remporteront une médaille d’or et un chèque de 980 000 euros. Ils devraient être remis en main propre à Oslo le 10 décembre si les conditions sanitaires sont réunies.