Les groupes Terrot et Galia cèdent un immeuble historique à Angers

Immeuble historique construit en 1922 pour un établissement bancaire, puis reconverti en commerce (La Halle) en 1994, l'actif s'élève sur un niveau de sous-sol, un rez-de-chaussée, et trois étages. Implanté dans le centre-ville historique et commerçant d’Angers, sur l’une des artères les plus fréquentée par les piétons, l'immeuble bénéficie d’une excellente visibilité grâce à ses trois façades sur les rues Voltaire, Corneille, et Franklin Roosevelt.

Repositionnement et développement

"Cette opération illustre parfaitement le savoir-faire et l’expertise de nos deux groupes sur le repositionnement de ce type d’actifs et confirme la stratégie mise en œuvre depuis plusieurs années pour poursuivre notre développement en régions." déclarent Samuel Gérubin, président du groupe Terrot et Brice Errera, président du groupe Galia.

Foncière Concorde vient ainsi de revendre cet actif (en stock depuis 2017) avec un permis de construire pour réaliser un programme mixte comprenant du commerce, du bureau et du logement. Pour cette opération, Foncière Concorde était accompagnée par BNP Paribas Real Estate ainsi que par Maître Mathieu Maurin (Étude du boulevard Leclerc).

AC