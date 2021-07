C. Orlhac (Aurep) : "Les femmes ont de plus en plus confiance en elles et en leurs qualités "

Décideurs. Comment percevez-vous le rôle de la femme dans la gestion de patrimoine ?

Catherine Orlhac. Je constate une évolution positive sur le nombre de femmes qui intègrent ce milieu. Lorsque j’ai rejoint l’Aurep en 2001, les femmes représentaient moins de 20 % des effectifs, contre 45 % aujourd’hui. On observe cependant des disparités selon les structures, la parité est favorisée dans le monde bancaire alors que dans les métiers purement financiers, on est encore loin du compte. L’exercice de la gestion de patrimoine demande d’être doté d’une vision transversale de la famille, en plus des compétences juridiques ou fiscales. On retrouve cette approche comportementale qui touche à l’humain, l’intime et la confiance dans la sensibilité féminine.

Quels sont les freins auxquels les femmes sont confrontées dans la gestion de patrimoine ?

La notion de "plafond de verre" est présente pour deux raisons : Le première est instaurée par la société et le seconde est propre à chacune. Les compétences ne sont pas un frein mais ce les idées reçues et instaurées par notre société constituent des blocages personnels. Les femmes doivent aller au-delà des stéréotypes, concilier vie professionnelle et vie personnelle sans avoir peur d’atteindre des postes à responsabilité.

Pensez-vous qu’il est compliqué pour une femme de monter son propre cabinet ?

Monter son propre cabinet est faisable à condition de ne pas se mettre de barrières psychologiques. Aujourd’hui, le plafond de verre se brise et les femmes sont moins freinées. Les femmes prennent confiance en elles et en leurs qualités. Elles ouvrent davantage leur propre structure avec une volonté d’indépendance et d’autonomie. La société ne fait pas assez pour faire bouger les lignes et faire preuve de mérite ne suffit pas. Mais les nouvelles générations sont engagées ! Les femmes associent leurs idées, elles sont moins craintives qu’avant et font évoluer le monde de la gestion de patrimoine.

Propos recueillis par Juliette Woods