Les "Experts de la Relance" : un mouvement pour la reprise économique des entreprises

À l’heure où la relance est au cœur des discussions et qu’il reste parfois de bon ton de critiquer la gestion de la crise, le club des " Experts de la Relance" s’inscrit en contre-pied et souhaite fédérer "tous ceux et celles qui entendent jouer leur plein rôle pour faire repartir notre économie". Pour Grégory Sabah, associé chez Linkapital, il s’agit d’un "mouvement citoyen, non partisan et d’intérêt public, qui souhaite participer à la relance économique".

Lancée par les trois banques d’affaires Linkapital, Arjil & Associés et Societex Corporate Finance, l'organisation a pour objectif de mettre en lumière et de soutenir les initiatives et dispositifs « contribuant à la croissance de nos entreprises et à l’emploi », tout en élaborant, avec ses membres, des propositions de solutions issues du terrain. Il entend également favoriser les interactions entre les différents acteurs de la reprise économique – entrepreneurs, investisseurs, prêteurs et conseils – et met d’ores et déjà en place des "partenariats avec des experts-comptables, avocats, gestionnaires de patrimoine et autres conseils".

Une "démarche utile et constructive" pour l’économie

Le constat établi par ses fondateurs est simple : la période traversée est sans précédent, le monde s’accélère et notre économie évolue constamment. Les enjeux de responsabilité sociétaux, sociaux et environnementaux sont notamment de plus en plus importants et les entrepreneurs ont parfois besoin d’accompagnement sur ces sujets mais ils doivent également faire face à une "économie où l’usage prend le pas sur la détention", les poussant à revoir leurs modèles économiques. Des modèles, remis en causes par la crise sanitaire que nous traversons, une période où forces et faiblesses sont exacerbées et où les entreprises se doivent d’innover.

Pour réussir à relancer cette économie en pleine mutation il est, pour les "Experts de la Relance", "indispensable d’accompagner les entrepreneurs dans ces changements" et de promouvoir "l’innovation, l’internationalisation et la consolidation [qui] deviennent les maîtres mots". Un rassemblement qui se veut aussi large que possible et qui s’inscrit dans une "démarche utile et constructive pour le monde de l’entreprise".

David Glaser