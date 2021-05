Les ERP, la Covid-19 et le futur vus par Claude-Emmanuel Chapelan

Décideurs. L’incendie du datacenter d’OVH remet-il en cause le modèle du Cloud ?

Claude-Emmanuel Chapelan. Chez Cegid, nous travaillons en partenariat avec IBM et Microsoft car ils semblaient garantir les meilleurs niveaux de sécurité (confirmés par des certifications internationales). Les investissements nécessaires pour faire face aux différentes menaces sont colossaux, qu’il s’agisse d’investissements matériels, technologiques ou même d’expertises. Une entreprise a rarement de tels moyens, et malgré de rares défaillances, le niveau de sécurité globale garanti par les fournisseurs de Cloud et SaaS est souvent bien supérieur en raison de la mutualisation des coûts. Mais il faut bien entendu investir sur la sécurité. Pendant que l’entreprise connectée et étendue sort de ses murs avec la mobilité, la cybercriminalité avance aussi.

La transformation digitale est-elle affectée par la crise sanitaire ?

Il a fallu maintenir la gestion de l’entreprise en condition opérationnelle quelle que soit sa situation. Précurseurs du SaaS, nous avions déjà incité nos clients à opter pour ces solutions depuis de nombreuses années. Pour ceux qui ont eu l’obligation de télétravailler et qui n’y étaient pas prêts, nous avons pu basculer rapidement leurs solutions vers le SaaS grâce à notre "Migration Factory", qui permet la reprise des données en une journée (au minimum), avec une accessibilité quasi-immédiate. Mais certaines entreprises ont dû changer leur business model pour s’adapter au contexte économique changeant. Comme toutes les crises, cette pandémie est un catalyseur qui conduit les entreprises à se réinventer.

Qu’en est-il de l’évolution technologique ?

On assiste à une augmentation du volume de données avec des flux de plus en plus hétérogènes. Traiter cela à l’échelle humaine est impossible. Il faut donc s’appuyer sur l’intelligence artificielle. En fonction d’une typologie de flux ou de circonstances particulières, le système va opter pour un comportement spécifique. Cela permet d’automatiser toute la chaîne de bout en bout, par exemple depuis la réception d’une facture jusqu’à l’émission du bon à payer. Il existe bien sûr des workflows types, mais l’enjeu est de pouvoir assembler des processus pour proposer des solutions adaptées à chaque entreprise, à son secteur d’activité ou ses particularités, sans développement spécifique.

Qu’apportent les ERP modernes ?

Auparavant, les ERP "monolithiques" prétendaient savoir tout faire mais de façon assez généraliste. Les adapter imposait des développements avec tout ce que cela suppose en termes de coûts, délais et succès pas toujours au rendez-vous. Notre approche avec XRP offre un ERP étendu, ouvert et composable, qui devient la colonne vertébrale du système d’information. Il s’agit de structurer les processus avec fluidité tout en concentrant la donnée. Cela suppose une interopérabilité avec des applications spécialisées "best of breed" disponibles en interne, ou sur notre marketplace, pour composer un système global adapté. Ainsi lorsque le business évolue, le SI peut évoluer de façon naturelle sans qu’il soit nécessaire de remettre en cause les investissements initiaux.

Quels avantages en attendre ?

Au lieu de subir la digitalisation, il faut en faire une force et favoriser le pilotage de l’activité tout en anticipant l’avenir grâce à des outils capables de digérer la donnée, de l’interpréter puis de la restituer intelligemment de manière dynamique et contextuelle. En un coup d’œil, on peut ainsi comprendre la situation et prendre les bonnes décisions. De plus, en automatisant les tâches administratives récurrentes, on permet à l’entreprise de se concentrer sur son cœur de métier. Enfin, il s’agit de renforcer la collaboration entre les acteurs de l’entreprise grâce au partage et à l’échange d’information. Le leitmotiv, c’est d’assurer la résilience de l’entreprise, qui doit être capable de réagir et se transformer toujours plus rapidement.

Propos recueillis par Gilles Lancrey