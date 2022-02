Les cinq RegTechs européennes à suivre en 2022

b. fine

Créée en 2017 à Bruxelles, l’entreprise b.fine a pour mission d’accompagner les institutions financière à passer d’un reporting réglementaire à l’intelligence réglementaire. Dotée de leur plateforme b.rx, la RegTech simplifie les processus et permet ainsi de soulager la pression du flux des nouvelles réglementations de ses clients tout en les accompagnant dans leur transformation numérique.

Pourquoi les suivre ? Ambition, innovation et transparence sont les principales clés qui façonnent le succès de b.fine. Ils souhaitent révolutionner le paysage des RegTechs avec leur approche "à la carte". En 2021, la société a levé 1 million d’euros afin d’accélérer leur croissance.

Cube

Le slogan de la société parle pour elle : "Penser en dehors du Cube". RegTech londonienne dont le scope d’intervention fait le tour du globe, la structure s’attelle à comprendre et donner du sens aux réglementations en vigueur dans chaque pays afin de les faire correspondre aux cadres de conformité de leur clientèle. Leur modèle s’appuie sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique (machine learning) pour obtenir un résultat le plus efficient possible.

Pourquoi les suivre ? Quels que soient les juridictions ou le pays, Cube opère sur un large spectre de services financiers, allant des assureurs aux gestionnaires d’actifs, de patrimoine ou encore les Fintechs.

Ledger

Start-up française créée en 2014, Ledger est le numéro un mondial des solutions de sécurité et d’infrastructure dans le secteur des cryptomonnaies et applications blockchain. La structure offre la façon la plus sûre d’acheter, échanger et de développer son portefeuille en actifs numériques grâce à des outils de pointe, complètement sécurisés.

Pourquoi les suivre ? La RegTech est aujourd’hui en plein déploiement. Dernièrement, elle a annoncé le lancement de sa "Crypto Life Card", première carte rattachée à un portefeuille Ledger afin d’en utiliser les actifs stockés.

eflow Global

Fournisseur de logiciels de workflow et de réglementation sur les marchés financiers, eflow Global est principalement reconnue pour la qualité de ses deux solutions phares : TZ et TZTR, respectivement utilisées dans la surveillance des transactions contre les abus de marché et sur les reportings réglementaires spécifiques. Basée à Londres, la société œuvre aux côtés de partenaires tels qu’Euronext, Map FinTech et UnaVista.

Pourquoi les suivre ? Pour la première fois en cinq ans, eflow Global a intégré le classement RegTech100 2022 pour sa plateforme innovante et la fiabilité de ses processus.

Electronic Identification

Concepteur du logiciel VideoID, solution hautement sécurisée permettant d’identifier un utilisateur en ligne, Electronic Identification, dont le siège social se trouve à Madrid, combine le streaming vidéo à l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, afin d’apporter ses solutions aux experts financiers. L’objectif principal de cette technologie repose sur le gain de temps – d’une semaine à quelques secondes – dans les processus de souscription en ligne, et ce, de façon sécuritaire.

Pourquoi les suivre ? Unique sur le marché, la RegTech dispose d’une forte notoriété reconnue par l’industrie et a en a été récompensée plus d’une fois.

Marine Fleury