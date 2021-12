Les avocats en droit social doivent devenir des experts en gestion de crise

Décideurs. Comment et pourquoi MGG Voltaire est-il devenu expert dans l’art de gérer les situations de crise ?

David Guillouet. Il faut déjà intégrer que pour gérer une situation de crise, il faut naturellement disposer d’une technicité forte mais que cela ne suffit pas. En effet, les entreprises sont particulièrement attentives à leur réputation (notamment avec le développement des réseaux sociaux) et que le temps du juge n’est pas celui du tribunal de l’opinion. Depuis plusieurs années, nous sommes consultés pour notre capacité à traiter les problématiques de harcèlement, RPS (pouvant conduire à des suicides sur le lieu de travail), discrimination et même désormais de véritables situations de chantage. Or, en fonction de la notoriété du client, ce dernier peut se retrouver entraîné dans un véritable tourbillon médiatique particulièrement difficile à gérer et très déstabilisant pour le collectif de travail qui, souvent, ne se reconnaît pas dans l’image déformée de l’entreprise reproduite par les médias.

Pour faire face à ces situations, nous avons la capacité de mettre à la disposition du client une palette d’expertises pertinentes, notamment grâce à notre maîtrise du droit pénal du travail. Nous avons donc structuré le cabinet de manière à apporter un conseil opérationnel combinant à la fois approche juridique et business. Nous alertons ainsi systématiquement le client (qui parfois n’en a pas conscience) sur les risques réputationnels du dossier et si nécessaire nous lui proposons de se faire assister de communicants rompus à ces exercices et capables de répondre rapidement aux "agressions" médiatiques qui sont consubstantielles à ces dossiers.

Marijke Granier-Guillemarre. Souvent, une crise est également synonyme d’opportunité. Une crise va permettre d’identifier les nécessités de réorganisation au sein de l’entreprise que ce soit au niveau juridique, RH, compliance ou business. Nous accompagnons nos clients dans cette phase de reconstruction, nous identifions avec eux les leviers à actionner pour un nouveau dialogue social. Nous mettons en place des systèmes d’alerte pour précisément éviter qu’une nouvelle crise ne resurgisse. Réunir l’ensemble des parties prenantes autour de projets fédérateurs peut également jouer un rôle majeur. Une politique d’incentives collectifs et/ou individuels pourra aussi être déterminante.

D. G. Restaurer la confiance est primordial, ce sont les avocats, en chefs d’orchestre, qui doivent aider le management à réinstaurer un dialogue de qualité. Il est d’ailleurs essentiel de ne pas se tromper de cible. En situation de crise, restaurer la réputation de l’entreprise et rassurer les réseaux sociaux est certes important, mais permettre aux salariés d’aller travailler sereinement dans une entreprise qui leur tient à cœur est un objectif absolument clé…

MGG Voltaire a récemment créé le département "affaires spéciales" et le département "RSE". De quoi s’agit-il ?

D. G. Il y a vingt ans, seule une fermeture de site pouvait intéresser les médias. Désormais, l’on ne compte plus les dossiers "sociaux" qui font la une. Nos clients n’étant pas épargnés par ce phénomène, il nous est apparu nécessaire de structurer notre offre de services en créant une équipe d’avocats regroupant des compétences en droit du travail, droit pénal et droit de la sécurité sociale. L’on ne peut en effet pas envisager de traiter de manière efficiente des dossiers de RPS si l’on n’est pas en mesure d’accompagner notre client sur l’ensemble des problématiques posées par un tel dossier (reconnaissance d’un AT, plainte auprès du procureur de la République, saisine du Conseil de prud’hommes).

M. G.-G. À cette fin, nous avons constitué une équipe dédiée composée non seulement d’avocats travaillistes et pénalistes mais également de spécialistes en communication de crise, de psychologues du travail, d’experts informatiques, d’huissiers, etc. Nos clients apprécient notre capacité de leadership sur ces sujets délicats.

"À vos côtés pendant la crise, avec vous pour la reprise" : cette formule a été notre credo avec nos clients ces derniers mois. Nous avons accompagné beaucoup d’entreprises en difficulté mais avons également proposé et construit des projets fédérateurs en sortie de crise. Par exemple, nous aidons à mettre en place chez nos clients plusieurs projets de responsabilité sociétale et environnementale. Nous avons créé un département RSE pour accompagner nos clients PME, ETI et grands groupes sur ce sujet qui devient aujourd’hui crucial. Dans un souci de cohérence, nous sommes fiers d’avoir bâti au sein même du cabinet un projet RSE avec les avocats collaborateurs et les assistantes.

Entretien avec David Guillouet et Marijke Granier-Guillemarre, associés fondateurs, MGG Voltaire