Les avantages de la prestation de service dans l'immobilier pour les entreprises ?

Quid du contrat de prestation de services ?

Ainsi que le laisse suggérer son nom, un tel contrat a pour objectif de proposer des services divers et variés. Selon la définition donnée par Wikipédia, un service (ou prestation) désigne en économie "la mise à disposition d’une capacité technique ou intellectuelle" mais aussi la "fourniture d’un travail directement utile pour le bénéficiaire, sans transformation de matière". Avec le contrat de prestation de services dans l'immobilier , deux parties sont impliquées sans aucun lien de subordination entre elles : le prestataire, qui peut être une entreprise spécialisée, et le bénéficiaire qui jouit de l'ensemble des services proposés. Différent d'un contrat de travail ou d'un contrat de sous-traitance, le contrat de prestation de services est mentionné dans l'article 1710 du Code civil et bénéficie donc d'un statut tout à fait légal. De l'immobilier de bureaux, dont l'entreprise Volum s'est fait une spécialité, aux services de déménagement, son champ d'application est particulièrement riche.

Quels sont les principaux avantages de la prestation de service dans l'immobilier ?

Le contrat de prestation de services précise les termes de l'accord qui unit le bénéficiaire et le prestataire. Son principal avantage est de renforcer la sécurité de la relation unissant l'entreprise et son client. Chacune des deux parties devant tenir compte de ses obligations respectives, les risques de litiges sont considérablement réduits. En ce qui concerne l'application du contrat de service dans le secteur de l'immobilier, on dénombre plusieurs autres avantages, dont :

la possibilité de disposer de la totalité ou d'une partie de l'espace de travail selon ses besoins ;

une solution tout-en-un avec diverses prestations inclues dans le loyer (ménage, wi-fi, maintenance, etc.) et aucuns frais cachés ;

une flexibilité optimale en comparaison avec le classique bail 3/6/9 qui exige, notamment, une longue période d'engagement ;

un gain de temps réel et une communication améliorée avec les différents prestataires,

une unique facture mensuelle qui simplifie la gestion courante de la société et facilite la tâche du directeur administratif et financier (DAF).

Focus sur une entreprise spécialisée dans la prestation de service dans l'immobilier

La prestation de service dans l'immobilier est un secteur particulièrement concurrentiel. Afin de se démarquer, les prestataires cherchent à répondre au plus près aux attentes de leurs clients. On le constate notamment avec le leader du marché : Volum . Consciente de la nécessité pour les professionnels de disposer rapidement des locaux nécessaires à leur activité, l'entreprise mise sur la location de bureaux flexible. Volum propose ainsi divers contrats de location de 12, 24 et 36 mois. Le paiement du loyer est mensuel et le bénéficiaire dispose d'un préavis ainsi que d'un dépôt de garantie de 3 mois. La panoplie de services proposée dans le contrat permet au locataire de se concentrer sur son activité sans avoir à se préoccuper des tâches annexes telles que l'entretien des bureaux. Pour davantage de simplicité, Volum mise aussi sur une utilisation pertinente et humaine des nouvelles technologies : signature électronique, émission de tickets en ligne, etc.

Avantageux pour les prestataires comme pour les bénéficiaires, le contrat de prestation de services dans l'immobilier est synonyme de flexibilité, de praticité et d'accessibilité.