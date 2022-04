La fiscalité luxembourgeoise : quels avantages ?



De nombreux épargnants ont choisi de placer leurs économies dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, car le taux de retour sur le capital versé est généralement très important. Mais ce qui reste intéressant, c’est qu’il n’existe pas de fiscalité luxembourgeoise pour les non-résidents. En effet, si un résident français souscrit un contrat d’assurance vie luxembourgeois, la fiscalité dont dépendra ce bénéficiaire sera celle de son pays, à savoir la France. Cela est appelé « la portabilité internationale ». Grâce à ce dispositif, le contractant pourra profiter des avantages fiscaux de son lieu de résidence.



Aussi, le contrat d’assurance vie luxembourgeois est confidentiel, c’est-à-dire que l’on peut notamment connaître le montant des sommes placées, mais pas les noms des titulaires du contrat. En effet, le pays accorde une grande importance à la confidentialité. Dans tous les cas, sachez que de nombreuses modalités et contrats existent. En cliquant ici , vous aurez la possibilité de connaître la formule qui vous ira parfaitement, avec tous les renseignements nécessaires, en comparant différents contrats pour en choisir le meilleur.

Les avantages de l'assurance vie au Luxembourg

- Une protection optimale de vos placements : si vous placez votre argent dans un contrat d’assurance vie au Luxembourg, sachez que vous serez immédiatement considéré comme créancier privilégié dit de premier ordre. Cela est possible grâce à l’obligation des organismes d’assurance de déposer vos placements dans une autre banque.

- Une disponibilité des retraits en toutes circonstances : la loi Sapin 2 n’est pas votée au Luxembourg, ce qui ne permet pas à l’Etat, au contraire de la France, de bloquer les retraits des contractants.

- L’avantage du « triangle de sécurité » : ce dispositif permet aux créanciers assurance-vie d’être assurés contre une éventuelle faillite de la compagnie où est placée son argent. Quand une assurance française plafonne son remboursement à hauteur de 70 000 euros en cas de liquidation, celle luxembourgeoise vous rembourse la totalité de votre placement.

- L’adaptation fiscale dite « caméléon » : au Luxembourg, vous pourrez bénéficier en tant qu’expatrié, futur expatrié ou encore en tant que non-résident, de la neutralité fiscale.

- Frais réduits : l'assurance vie luxembourgeoise présente un coût d'administration à la baisse, il permet de réduire les frais de gestion et autres frais d’intermédiation.

- Imposition avantageuse : de nombreux épargnants ont choisi de placer leurs économies dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, car le taux de retour sur le capital versé est généralement très important. D’une part, l’imposition survient seulement une fois par an au Luxembourg. D’autre part, seuls les intérêts (jamais votre capital) sont soumis à un taux d’imposition, qui est très bas, et qui peut atteindre les 10 %.

Dans tous les cas, si vous souhaitez profiter des avantages qu’offre l’assurance-vie luxembourgeoise, informez-vous le plus possible auprès d’un conseiller spécialisé en gestion financière ou du patrimoine, ou sur les sites web appropriés, et ce, avant toute souscription à un contrat assurance vie luxembourgeois.