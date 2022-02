Les autorités américaines récupèrent pour 3,6 milliards de dollars de bitcoins piratés

La majeure partie des 120 000 bitcoins dérobés à la plateforme Bitfinex en 2016 a été récupérée par les autorités américaines le 8 février 2021. Au total, la saisie représente 94 000 bitcoins, soit une valeur actuelle de 3,6 milliards de dollars – il y a cinq ans, elle représentait à peine 65 millions de dollars. Le piratage de la plateforme, qui avait seulement pris deux heures, avait provoqué la chute du cours du bitcoin de 8 % en une journée.

Le couple à l’origine du piratage, Dutch Ilya Lichtenstein et Heather Morgan, a été arrêté à New York. Ils tentaient, depuis 2016, de vendre les bitcoins et blanchir l’argent obtenu. Ils avaient, jusqu’à leur arrestation, réussi à blanchir près de 25 000 bitcoins, pour un montant d’un milliard de dollars. Tous deux ont été inculpés de blanchiment et fraude. Leur libération sous caution, fixée respectivement à 5 et 3 millions de dollars, a été bloquée par un juge fédéral qui craignait que les époux ne prennent la fuite. Ils encourent une peine de vingt-cinq ans de prison.

Depuis l’annonce de la saisie, l’avocat américain David Silver, spécialiste des fraudes relatives aux cryptomonnaies, indique avoir reçu des dizaines d’appels d’individus qui avaient perdu leurs bitcoins lors du piratage et demandent aujourd’hui à pouvoir les récupérer, rapporte le Los Angeles Times. La Justice américaine prévoit de permettre aux victimes de réclamer les bitcoins volés. Bitcoins dont la valeur a explosé, ce qui, pour l’avocat, pourrait pousser “tout le monde à revendiquer la propriété des bitcoins retrouvés”. D’autant que Bitfinex, de son côté, a annoncé dans un communiqué mardi qu’il considérait avoir indemnisé les investisseurs lésés à la suite du piratage. La plateforme se dit prête à “suivre la procédure juridique appropriée pour établir [ses] droits à la restitution du bitcoin volé”.

Olivia Fuentes