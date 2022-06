Les 10 principales préoccupations des sociétés françaises en 2022

Finie la crise sanitaire ? Pas encore, mais les entreprises françaises ne considèrent plus le risque pandémique comme l’une de leurs dix principales préoccupations. En revanche, les incidents cyber et les interruptions d’activité sont toujours en tête du baromètre Allianz depuis maintenant quelques années. "L’interruption d’activité restera probablement un thème central pour les entreprises en 2022, explique Joachim Mueller, CEO d’AGCS. Pour la plupart des sociétés, la plus grande crainte est de ne pas pouvoir fabriquer leurs produits ou de fournir leurs services. L’année 2021 a vu des niveaux de perturbation sans précédent, causés par divers déclencheurs." On remarque que cette année, un nouveau risque fait son apparition : le changement climatique, intimement lié au risque de catastrophe naturelle.

En effet, la fréquence et la gravité des événements météorologiques n’ont cessé d’augmenter au cours des dernières années, à cause notamment du réchauffement climatique. De son côté, le risque technologique revient dans le tableau après une absence de deux ans (il était classé 6e en 2019). Cela peut être en partie dû au recours de l’intelligence artificielle ainsi qu’au développement des véhicules connectés ou encore de la 5G. Après une présence remarquée du risque politique en 2020 et 2021, ce dernier tire sa révérence pour l’année 2022. Il devrait cependant revenir plus fort en 2023 au vu de l’instabilité politique que le monde connaît actuellement.

Margaux Savarit-Cornali